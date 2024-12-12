Томские пищевики выступают за пересмотр границ исторического поселения, их поддерживают строители

12 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Утверждение Минкультом РФ границ исторического поселения Томска не позволяет полноценно развиваться промышленным предприятиям, входящих в эти границы, из-за требований по этажности и проценту застройки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на президента Ассоциации пищевиков Томской области Владимира Кривовяза.

В частности, по его словам, с проблемой столкнулось ОАО «Томское пиво», которое намеревалось развивать производственную площадку, однако, возникли ограничения. Также подобные проблемы коснулись и других крупных компаний.

«Этот вопрос касается не только „Томского пива“, так уж получилось, что еще два крупных предприятия (попали в границы — прим. ред.). Это — АО „Сибагро“ и АО „Томские мельницы“, которые обеспечивают тысячи рабочих мест и являются крупнейшими налогоплательщиками», — сказал Кривовяз на собрании ассоциации в среду.

По его словам, для решения вопроса ассоциация пищевиков направила официальные письма губернатору Томской области и мэру Томска с просьбой инициировать создание группы на уровне регионов для разработки поправок в закон.

И.о. замгубернатора Томской области Тимур Мухамеджанов, принявший участие в собрании Ассоциации пищевиков региона, сообщил, что утверждение границ исторического поселения Томска было объективной необходимостью. Вместе с тем, считает он, обеспечение охраны культурного наследия не должно приводить к уменьшению или исключению инвестиционной активности.

«На уровне администрации Томской области уже началась работа с Минкультом РФ по возможным действиям, направленным на корректировку этого приказа с точки зрения того, что первоочередные инвестиционные проекты должны быть восстановлены», — сказал Мухамеджанов.

По его словам, предложения Томской области к Минкульту РФ заключаются в нахождении баланса между обеспечением сохранности культурного наследия и поддержанием инвестиционной активности в регионах.

Мухамеджанов добавил, что решение этих вопросов можно ожидать в 2025 году.

Инициативу томских пищевиков поддержал и Союз строителей Томской области. В телеграм-канале объединения отмечают, что принятие границ исторического поселения и связанных с этим решением правил приведет к «музеификации и руинизации Томска».

Напомним, в 1990 году Томску был присвоен статус исторического поселения. Вопрос с границами актуализировался в 2016 году, после чего несколько раз изменялся. Границы исторического поселения Томска были утверждены летом 2024 года.

Подробнее его историю читайте в материалах «Томского Обзора».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».