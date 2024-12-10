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Томичей приглашают попробовать новые рамены в «Кинцуги»

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Томская раменная «Кинцуги», открывшаяся в апреле этого года, расширила меню.

В связи с этим рассказываем, как появилась концепция заведения и как оно связано с «Пандой».

Рамены — главное блюдо в этом заведении
Фото: Владимир Катышев

— Около трех лет назад основатель известного ресторанного проекта «Панда» отошел от дел и искал себя. Хотелось открыть заведение для души. Он вдохновился японскими закусочными, где быстро готовили и подавали традиционные блюда, а люди приходили поесть в одиночестве. Так родилась концепция «Кинцуги» — раменной, в которой будет комфортно интровертам, — рассказали корреспонденту «Томского Обзора» в заведении.

Воплощать идею начали летом 2023 года. Тогда для будущего заведения нашлось подходящее место на пр. Ленина, 85а, популярный и хорошо известный горожанам участок центрального проспекта. Как и в «Панде» здесь используются планшеты, с помощью которых можно сделать заказ. Но в «Кинцуги» с помощью гаджета можно еще и оплатить счет, сведя к минимуму общение с официантами.

Теплый свет — одна из фишек раменной
Фото: Владимир Катышев

— Полностью были перенесены технические моменты из кухни «Панды». У нас используется такое же сырье. А еще шеф-повар заведения на Ленина на тот момент работал с нашим директором, — рассказала собеседница «Томского Обзора». — Проработка меню «Кинцуги» также проходила в ресторане на пр. Ленина. А еще в сети этих ресторанов стажировались наши будущие сотрудники.

Фото: Владимир Катышев

В «Кинцуги» можно попробовать девять раменов: три из них называют «аутентичными», еще три представляют собой авторскую интерпретацию классических рецептов. Кроме того, в меню есть пять удонов, темпура, сеты, горячие блюда и десерты. Средний чек на одного человека составляет около 800-900 рублей.

Учитывая формат закусочной, есть здесь и удобные столики на одного
Фото: Владимир Катышев

«Кинцуги» — это городская закусочная с ресторанным обслуживанием, где можно быстро поесть в уютной, при необходимости, уединенной обстановке в течение всего дня и вечером.

Реклама. Заказчик ООО «Кинцуги», ИНН 7017489093. Erid: 2SDnjdC1BG7.

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