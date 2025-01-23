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В Томске устраняют последствия шквалистого ветра

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За вчерашний день в оперативно-дежурную службу Томска поступило более 40 обращений, связанных с отключением электроснабжения, обрывом проводов, повреждением металлоконструкций, падением дорожных знаков, веток деревьев и светофоров.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, аварийные бригады выезжали в посёлки Родник, Просторный, Академгородок, в микрорайон Наука и другие.

Всего было зафиксировано 14 аварийных отключений электричества. Продолжаются работы над двумя локальными отключениями в пос. Светлом и пос. Кузовлево. Электромонтёры «Горсетей» также продолжают аварийные работы в пос. Родионово. На дежурстве остаются все ресурсоснабжающие организации, городские службы и профильные заместители мэра.

Ранее сообщалось, что часть пригорода Томска осталась без света из-за непогоды.

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