В Томске прошли городские колядки «С медведем по соседям»

12 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В субботу, 11 января, в Томске прошли городские колядки «С медведем по соседям» от Музея славянской мифологии. Гостей ждало шествие ряженых во главе с московским фольклорным театром «Окрутники», святочные забавы, народные игры, ярмарка, уличные театры и живое пение фольклористов.

Участники заглянули в областной Дом искусств и Музей истории Томска. А завершилась программа у Музея славянской мифологии хороводом и перформансом.

Директор Музея славянской мифологии Ольга Павлова Фото: Савелий Петрушев

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Фото: Савелий Петрушев

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