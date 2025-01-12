В Томске прошли городские колядки «С медведем по соседям»
12 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
В субботу, 11 января, в Томске прошли городские колядки «С медведем по соседям» от Музея славянской мифологии. Гостей ждало шествие ряженых во главе с московским фольклорным театром «Окрутники», святочные забавы, народные игры, ярмарка, уличные театры и живое пение фольклористов.
Участники заглянули в областной Дом искусств и Музей истории Томска. А завершилась программа у Музея славянской мифологии хороводом и перформансом.
Директор Музея славянской мифологии Ольга Павлова
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Фото: Савелий Петрушев
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