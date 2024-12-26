В Новый год с новым залом. В стрежевском Центре туризма оборудовали скалодром и беговые дорожки

26 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба «Томскнефти»

В четверг, 19 декабря, в Центре туризма и спорта Стрежевого открыли зал для проведения занятий. Теперь его воспитанники смогут оттачивать свои навыки вне зависимости от времени года и погоды.

Немного истории

Фото: Пресс-служба «Томскнефти»

Первого декабря Центр туризма и спорта города Стрежевой отметил 36-летие. На заре своего становления учреждение проводило туристские слеты, сотни мальчишек и девчонок ходили в походы, причем не только на территории Томской области. Юные туристы покоряли Памир, Тянь-Шань, Алтай, Кузнецкий Алатау, Камчатку и другие знаковые места.

В 90-х Центр стал образовательным учреждением. С тех пор в его стенах подготовили целый ряд программ, по которым обучались школьники. Воспитанники Центра успешно показали себя в военно-спортивных играх, региональных и всероссийских «Школах безопасности» и других соревнованиях. Ребята успешно защищают спортивные разряды. А еще регулярно становятся победителями и призерами региональных и всероссийских соревнований по спортивному туризму. Сегодня в Центре обучаются более 400 человек.

Фото: Пресс-служба «Томскнефти»

Сегодня в стенах учреждения обучают по четырем направлениям: туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-гуманитарное и техническое. Ребят учат тренеры, увлеченные своим делом, многие из которых также являются выпускниками Центра.

На протяжении всей своей истории стрежевские «туристы» показывали прекрасные результаты, несмотря на то, что заниматься им приходилось только на открытом воздухе. Как говорят в Центре, потребность в собственном помещении ощущалась на протяжении последних двадцати лет. И в 2022 году появились планы, позволяющие изменить ситуацию. Процессу поспособствовала городская администрация и один из её ведущих социальных партнеров — АО «Томскнефть».

Игорь Кондрухин, заведующий стрежевским Центром туризма и спорта Фото: Пресс-служба «Томскнефти»

— Центру туризма 36 лет. Все это время у нас не было своего помещения, но мы, а также дети, которые у нас занимаются, и их родители, о нем мечтали. Ведь на улице периодически холодно для тренировок, случается и непогода, — рассказал заведующий стрежевским Центром туризма и спорта Игорь Кондрухин.

Новый зал

Открытие нового зала Фото: Пресс-служба «Томскнефти»

В этом году в Центре открыли новый оборудованный зал для тренировок. Его разместили в пристройке в школе № 7. Работы стартовали в мае 2024 года и завершились в декабре. В итоге на площади более 1,1 тыс. кв. метров расположились скалодром и специальная беговая дорожка. В рамках подготовки зала здесь провели целый комплекс работ. Специалисты отремонтировали бетонные полы, установили прорезиненное покрытие. А еще в зале привели в порядок стены, потолки и кровлю, смонтировали системы энергоснабжения, освещения, вентиляции, отопления, пожарную и охранную сигнализации и довели до ума входную группу.

Теперь юные туристы могут круглогодично заниматься в тепле Фото: Пресс-служба «Томскнефти»

При поддержке городской администрации и нефтяников Центр пополнился спортивным инвентарем: помимо нового скалодрома и прорезиненного пола, сюда закупили нужное альпинистское оборудование — обвязки, петли, страховки, маты. Сегодня в зале могут одновременно заниматься до 50 человек.

На занятиях в Центре Фото: Пресс-служба «Томскнефти»

— В Центре мы работаем над сплочением ребят. Многие из наших воспитанников планируют пойти работать в МЧС, мы хорошо готовим их в этом направлении. Ребята прекрасно показывают себя в пожарно-прикладном спорте, готовы к поисково-спасательным работам, — подчеркнул Игорь Кондрухин. — Наша задача — раскрыть детей как личностей, чтобы они нормально развивались и спортом занимались.

Занятия на новом скалодроме Фото: Пресс-служба «Томскнефти»

Новый зал уже заработал и радует не только воспитанников Центра туризма, но и ребят, которые занимаются единоборствами в соседнем помещении, а также учеников школы №7. Теперь у них также появилась возможность тренироваться в современном и удобном спортивном зале.

Тренировка будущих спасателей Фото: Пресс-служба «Томскнефти»

— «Томскнефть» всегда чутко реагирует на потребности горожан. Вопрос с залом для Центра спортивного туризма зрел очень давно: стрежевчане написали множество обращений в адрес городской администрации. И вместе мы пришли к мнению о необходимости окончательного решения этого вопроса. В итоге сегодня в Стрежевом появился новый, современный, удобный спортивный зал, где смогут заниматься воспитанники Центра туризма и спорта, а также будут проводиться соревнования по разным дисциплинам, — отметил заместитель генерального директора АО «Томскнефть» ВНК Анатолий Лобанов.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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