В Томске откроется новый ресторан сети «Южане»

Томский Обзор / Фото: 29 сентября 2023 // Фото: Южане

В конце октября в Томске откроется обновленный ресторан грузинской кухни «Южане». Он разместится в здании на пр. Ленина, 41. Об этом «Томскому Обзору» рассказал сооснователь заведения Иван Харитончик.

«Мы решили обновить бренд „Южане“, сделать его свежим и современным. Заказали проект у известного новосибирского бюро. Теперь у нас новый логотип и название „Южане с огоньком“. В процессе появился вариант помещения в бывшем ДК ТЭМЗ, — уточнил Иван Харитончик. — Мы давно планировали сделать заведение на красной линии, чтобы оно стало по-настоящему народным».

Новая точка будет меньше, чем первый ресторан сети на ул. Карла Маркса, однако, станет «более уютной и атмосферной». Кроме того, в следующем году владельцы планируют разместить здесь большую веранду.

Предполагается, что открытие нового заведения будет приурочено к 4-летию «Южан» на ул. Карла Маркса. Представители ресторана обещают организовать большой праздник с подарками и розыгрышем призов.

Параллельно с обновлением бренда и запуском нового заведения руководство «Южан» работает над выходом на рынок Сибири — уже подыскивают помещения в Кемерове и Новокузнецке.

Ремонт в помещении новых «Южан» Фото: Иван Харитончик

Фото: Иван Харитончик

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