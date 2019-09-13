Сегодня в Томске откроется новый ресторан кавказской кухни

13 сентября 2019 / Томский Обзор

В пятницу, 13 сентября, в центре Томска на ул. Карла Маркса, 23 пройдет официальное открытие ресторана кавказкой кухни «Южане». Техническое открытие заведения состоялось в прошлую субботу.

Как сообщил «Томскому Обзору» представитель заведения, мясо в ресторане будут готовить по традиционным рецептам Кавказа. В меню — традиционные лепешки, ростбиф с зеленью, суп-гуляш по-бакински, уха на огне, а также каре ягненка, бараньи семечки, хан-кебаб, люля из телятины и пять вариантов шашлыка на мангале. В центре зала разместился открытый мангал.

По пятницам и субботам в «Южанах» обещают живую музыку. Официальное открытие в пятницу назначено на 20.00, тогда же начнется концерт группы Star Tracks.

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