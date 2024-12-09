Как выбрать сладкие новогодние подарки. Топ-5 советов

9 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Сегодня, 9 декабря, празднуется Всемирный день кондитерских изделий. По рекомендациям от экспертов Роспотребнадзора собрали памятку по выбору сладких новогодних подарков.

Покупайте подарок только в магазинах, супермаркетах и торговых центрах. Если решили заглянуть на маркетплейсы, то внимательно читайте составы и проверяйте сроки годности при получении заказа. Упаковке тоже стоит уделить внимание. Она должна быть без повреждений и иметь знак в виде рюмки и вилки, обведенных в кружок — это означает, что упаковка предназначена для контакта с пищевой продукцией. На этикетке обязательно должна быть информация о количестве сладостей, условиях хранения, а также дата изготовления и срок годности. Кстати, он устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав набора. Лучше выбирать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки — тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими. По словам специалистов Роспотребнадзора, в составе сладостей не должно быть усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, ароматизаторов, идентичных натуральным, гидрогенизированных масел и жиров, аллергенов: ядер абрикосовой косточки, арахиса, кофе, острых специй и алкоголя. Игрушка в составе подарка, если таковая имеется, должна быть в индивидуальной упаковке и соприкасаться со сладостями. Важно: такие наборы можно дарить только детям старше 3 лет.

Сделать сладкий подарочный набор можно и своими руками. Главное, правильно выбрать сладости. Эксперты советуют выбирать конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), шоколад, вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастилу. Особое внимание стоит уделить мармеладу и зефиру — в них меньше сахара и есть пектин (но лучше заглянуть в состав!), который полезен для пищеварения. А вот карамель лучше не класть в наборы, и помнить, что детям до трех лет шоколадные конфеты давать нежелательно.

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