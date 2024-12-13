18+
18+
РЕКЛАМА

Самую высокую смотровую площадку Томска укутают шарфом

Город, Томские новости, куда сходить праздники интересные новости Томска мероприятия отдых новый год где как отправздновать Самую высокую смотровую площадку Томска укутают шарфом

Завтра, 14 декабря, в Музее истории Томска стартует первый томский новогодний туристский фестиваль «Укутка».

Как сообщают организаторы, его участников ждет выступление творческих коллективов, в том числе учеников хоровой школы и образцового коллектива народного танца «Русские забавы».

Также в программе фестиваля подвижные игры и различные зимние забавы. Так, все желающие смогут попробовать свои силы в беге в снегоступах. Победителей ждут призы.

Центральным событием праздника станет укутывание шарфом самой высокой смотровой площадки города. В финале состоится торжественное включение новогодних гирлянд на здании музея, знаменующее начало праздничного сезона.

«Укутка» пройдет у здания Музея истории Томска на ул. Бакунина, 3 с 15.00 до 17.00.

Вход свободный.

0+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске восстанавливают пострадавший при пожаре дом на ул. Войкова, 22

4 декабря 2024
Томские новости

Ресторан «Снегири» откроется в томском «Академгородке» в декабре

22 ноября 2024
Томские новости

На платформе Roblox появился «Кибергород» и эксклюзивные скины от «Ростелекома»

21 ноября 2024
Томские новости

Около 30 елочных базаров откроются в Томске

10 декабря 2024
Город

Центр Томска под ноябрьским снегом глазами промышленного альпиниста

20 ноября 2024
Томские новости

Жители микрорайона Академический в Томске остались без воды из-за аварии

11 декабря 2024
Томские новости

Обработали 6,5 миллионов обращений корпоративных клиентов от Сибири до Дальнего востока: площадке «Ростелеком Контакт-центра» в Омске — десять лет

12 декабря 2024
Томские новости

Летевший из Томска в Таиланд самолет авиакомпании Azur Air вынужденно сел в Новосибирске

2 декабря 2024
Томские новости

Томичей приглашают на зооярмарку в поддержку брошенных домашних животных

3 декабря 2024