Самую высокую смотровую площадку Томска укутают шарфом

13 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас, из архива издания

Завтра, 14 декабря, в Музее истории Томска стартует первый томский новогодний туристский фестиваль «Укутка».

Как сообщают организаторы, его участников ждет выступление творческих коллективов, в том числе учеников хоровой школы и образцового коллектива народного танца «Русские забавы».

Также в программе фестиваля подвижные игры и различные зимние забавы. Так, все желающие смогут попробовать свои силы в беге в снегоступах. Победителей ждут призы.

Центральным событием праздника станет укутывание шарфом самой высокой смотровой площадки города. В финале состоится торжественное включение новогодних гирлянд на здании музея, знаменующее начало праздничного сезона.

«Укутка» пройдет у здания Музея истории Томска на ул. Бакунина, 3 с 15.00 до 17.00.

Вход свободный.

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