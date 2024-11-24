18+
18+
РЕКЛАМА

Неизвестный устроил ДТП с пятью припаркованными автомобилями в Томске

Город, Происшествия, Томские новости, авария ДТП сводка происшествий жесть Томска интересные новости дорожная обстановка Неизвестный устроил ДТП с пятью припаркованными автомобилями в Томске

Накануне вечером, 23 ноября, в Томске произошло ДТП с участием пяти припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.20 на ул. Энергетиков, 15. По предварительным данным, неустановленный водитель Kia столкнулся с припаркованными автомобилями. После инцидента он скрылся с места происшествия.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают водителя. Очевидцев ДТП просят обратиться по по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Новогодней темой в Томске станут «Зимние забавы»

20 ноября 2024
Томские новости

Банк «ДОМ.РФ» профинансирует на 2,1 млрд рублей строительство ЖК близ центра Томска

21 ноября 2024
Томские новости

Два томских отеля попали в лонг-лист премии WHERETOTRAVEL

11 ноября 2024
Томские новости

Томичей приглашают послушать «Тигра»

21 ноября 2024
Томские новости

Сегодня томичей ждет масштабное отключение воды

7 ноября 2024
Томские новости

При поддержке «Газпромнефть-Востока» для юных томичей проведены необычные уроки физкультуры

6 ноября 2024
Бизнес

Тест. Рыбный мэтч

4 ноября 2024
Томские новости

В Томске починили качели на ул. Жуковского

6 ноября 2024
Томские новости

В томском «Кабинете Пушкинского» пройдет лекция о техно-биологическом искусстве

2 ноября 2024