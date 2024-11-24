Неизвестный устроил ДТП с пятью припаркованными автомобилями в Томске

24 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Накануне вечером, 23 ноября, в Томске произошло ДТП с участием пяти припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.20 на ул. Энергетиков, 15. По предварительным данным, неустановленный водитель Kia столкнулся с припаркованными автомобилями. После инцидента он скрылся с места происшествия.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают водителя. Очевидцев ДТП просят обратиться по по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

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