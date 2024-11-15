Завтра в Томске откроется каток в «Кедре»

15 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В субботу, 16 ноября, в Томске откроется ледовый каток на территории спортивного комплекса «Кедр» по ул. Высоцкого, 7.

Как сообщает пресс-служба мэрии, прокатиться на коньках здесь можно будет с 13.00. На катке будет работать музыкальное сопровождение и организован прокат необходимого снаряжения.

Каток будет работать со вторника по пятницу с 13.00 до 18.00. В выходные — с 13.00 до 20.00. Понедельник выходной.

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