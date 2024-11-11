Курлек на оптике: скоростной интернет «Ростелекома» появился еще в одном селе Томской области

11 ноября 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» построил волоконно-оптическую распределительную сеть в селе Курлек Томского района. Теперь для 790 домохозяйств частного сектора стал доступен скоростной канал передачи данных.

Ранее в населенном пункте оператор подключал интернет по медным линиям. Сейчас, благодаря проекту «Ростелекома», здесь появилась оптика, и скорость предоставления услуги выросла в 25 раз.

— Наша приоритетная задача — обеспечить современными цифровыми сервисами жителей области. Для этого мы строим ИТ-инфраструктуру, меняем устаревшее оборудование и расширяем продуктовый портфель, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

— Недавно мы запустили для новых абонентов линейку тарифных планов «Навсегда», подключаясь к которым пользователь фиксирует цену за услуги, и она гарантировано не будет повышаться. Поэтому предлагаю жителям Курлека не упускать такую возможность, — подчеркнула коммерческий директор Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

По акции «Навсегда» абоненты могут подключить как услугу широкополосного доступа в интернет отдельно, так и в пакете с телевидением и мобильной связью. Всего в линейке четыре тарифных плана — «Технологии Доступа», «Технологии общения», «Технологии развлечения» и «Технологии выгоды». Предложение действует до 31 января 2025 года.

Подробную информацию о подключении услуг можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

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