В томском музее связи «Ростелекома» прошел «Семейный ТехноТур»

6 ноября 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В музее истории связи «Ростелекома» в Томске прошли две экскурсии по проекту «Семейный ТехноТур». В мероприятии приняли участие семьи с детьми, которые откликнулись на приглашение организаторов Межрегионального фестиваля «Технопредки: твое будущее!».

«В этом году у нас родилась идея развивать промышленный туризм в регионе, мы назвали проект „Семейный ТехноТур“. Компании из разных отраслей поддержали эту инициативу. Во время экскурсий на технологические предприятия участники знакомятся с их историей, технологиями и изобретениями. Наша цель — показать, какие интересные профессии есть в Томске. Мы надеемся, что ребятам понравится одна из них, и они поставят себе цель стать таким специалистом в будущем», — отметил директор Межрегионального семейного фестиваля «Технопредки: твое будущее!» Иван Медведев.

«Посещение музея дает отличную возможность понять, в чем заключалась работа связиста, погрузиться в историю и проследить ключевые этапы развития телекоммуникаций. Технологии меняются очень быстро, например, молодежь, увидев телефон с дисковым набором, не всегда понимает, как им пользоваться — некоторые по привычке жмут на цифры. И, конечно, именно здесь можно осознать, насколько быстро меняется мир связи», — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Особое внимание участников в музее истории связи привлекла интерактивная часть экспозиции. Посетители увидели в действии координатную автоматическую телефонную станцию, фрагмент первой автоматической декадно-шаговой АТС и другие устройства связи.

Гости также посмотрели коллекцию старинных телефонов, телевизоров, радиоприемников, телеграфных аппаратов, а также медных кабелей, современного оптоволокна, измерительного оборудования и личной экипировки связистов. Самые раритетные экспонаты — 30-строчный механический телевизор 1936 года, аппарат Морзе 1914 года и телефонный аппарат 1891 года.

Музей истории связи был основан 5 мая 1998 года. Сегодня его фонд насчитывает более трех тысяч экспонатов.

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