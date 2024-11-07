18+
18+
РЕКЛАМА

Томичам расскажут о коллекционере-новаторе Сергее Щукине

Город, Культура в Томске, Томские новости, интересные новости Томска куда сходить пушкинский музей Томичам расскажут о коллекционере-новаторе Сергее Щукине

В четверг, 14 ноября, в томском «Кабинете Пушкинского» пройдет лекция Ирины Малиновской, посвященная феномену меценатства в России. Искусствовед, продюсер, создатель арт-студии «Золотое сечение» и арт-бутика «Русский шарм» расскажет о новаторе и коллекционере Сергее Щукине.

Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в рамках просветительской программы «Кабинета Пушкинского». Слушатели узнают о яркой и наполненной событиями жизни уникального коллекционера Сергея Щукина.

«Чрезвычайно успешный коммерсант, потомственный купец-промышленник, он получил прозвище „Дикобраз“ и был настоящим коллекционером-новатором. Щукин не боялся эпатировать консервативную московскую публику дерзким выбором и публичной демонстрацией работ современных западно-европейских художников», — рассказывают организаторы.

Коллекция мецената отражает развитие современной ему, преимущественно французской живописи. Собрание включало около 300 произведений. Сегодня его стоимость оценивается в 9 млрд долларов.

Лекция пройдёт в «Кабинете Пушкинского» на 5 этаже Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, д. 34а). Вход свободный по предварительной записи.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске прошло спецгашение к выпуску почтовой карточки в честь 175-летия со дня рождения Сибирякова

9 октября 2024
Томские новости

Трое погибли при пожаре в томской деревне

17 октября 2024
Томские новости

В Томском районе может появиться аналог «Мира Термы»

30 октября 2024
Рассказано

Рыбоведение. Зачем нельма приплывает в Томскую область

28 октября 2024
Томские новости

Пешеход попал под колеса «Жигулей» в Томске

5 ноября 2024
Томские новости

В Томске пройдет гаражка издательства «МИФ»

18 октября 2024
Томские новости

В Томске установил зеркала-наличники возле популярных томских памятников

22 октября 2024
Томские новости

Томская область завершила уборку зерновых, собрала на треть меньше плана

14 октября 2024
Томские новости

В Томске впервые выступит популярный трубач из Франции

2 ноября 2024