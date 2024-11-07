Томичам расскажут о коллекционере-новаторе Сергее Щукине

В четверг, 14 ноября, в томском «Кабинете Пушкинского» пройдет лекция Ирины Малиновской, посвященная феномену меценатства в России. Искусствовед, продюсер, создатель арт-студии «Золотое сечение» и арт-бутика «Русский шарм» расскажет о новаторе и коллекционере Сергее Щукине.

Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в рамках просветительской программы «Кабинета Пушкинского». Слушатели узнают о яркой и наполненной событиями жизни уникального коллекционера Сергея Щукина.

«Чрезвычайно успешный коммерсант, потомственный купец-промышленник, он получил прозвище „Дикобраз“ и был настоящим коллекционером-новатором. Щукин не боялся эпатировать консервативную московскую публику дерзким выбором и публичной демонстрацией работ современных западно-европейских художников», — рассказывают организаторы.

Коллекция мецената отражает развитие современной ему, преимущественно французской живописи. Собрание включало около 300 произведений. Сегодня его стоимость оценивается в 9 млрд долларов.

Лекция пройдёт в «Кабинете Пушкинского» на 5 этаже Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, д. 34а). Вход свободный по предварительной записи.

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