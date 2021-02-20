Московские специалисты разрабатывают проект реставрации храма в Нагорном Иштане

20 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Московская компания «АрхРестПроект» приступила к разработке проектно-сметной документации по сохранению памятника регионального значения — церкви Петра и Павла в Нагорном Иштане. Реставраторы намерены сохранить его уникальные архитектурные элементы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Специалисты уже отсканировали фасады и интерьеры, а также разработали 3D-модель церкви. С ее помощью реставраторы создают чертежи в разрезе здания и его наружного контура. Также реставраторы провели ручные обмеры, изучили узлы креплений и соединения конструкций храма. Во время работ специалисты обнаружили подлинные элементы обшивки и наличники фасадов.

«Церковь имеет неповторимые архитектурные особенности, характерные именно для Томской губернии. Это и элементы декора, и наружная обшивка с профилированными пилястрами, также исполненная в виде пилястр обшивка углов здания. Таких элементов декора нет не только в других регионах, но и нигде в мире. Мы обязательно зафиксируем их в проекте реставрации, чтобы сохранить уникальные элементы в первоначальном виде», — сообщил директор «АрхРестПроекта», реставратор Тимур Иванцык.

Предполагается, что на разработку ПСД будет потрачено 2,6 млн рублей.

В свою очередь председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина отметила, что реставраторы определили состояние памятника как аварийное. Сейчас у церкви наблюдается крен купола храма. В связи с этим в первую очередь будут разработаны экстренные противоаварийные меры. Работы в этом направлении планируется закончить к апрелю. Весь проект будет готов летом.

Деревянная одноэтажная церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане построена в 1872 году в псевдорусском стиле. Это одна из трех деревянных церквей-памятников, сохранившихся в регионе. У старинного храма проходили съемки известного фильма «Сибириада» режиссера Андрея Кончаловского с Никитой Михалковым в главной роли.

В начале июля 2020 года поступила новость о возможном переносе церкви из Нагоного Иштана на окраину Томска. Против переноса выступили общественники.

Ранее, в 2019 году Томское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры совместно с жителями Нагорного Иштана, при участии общественных объединений, волонтеров из Томска и Северска провели комплекс мероприятий по благоустройству территории деревянного Храма в Нагорном Иштане.

Ранее сообщалось, что ОГАУК «Центр по охране памятников» объявило торги на разработку проектно-сметной документации для переноса стариной деревянной церкви Петра и Павла из деревни Нагорный Иштан в поселок Хромовка, где власти планировали создать паломнический центр возле памятника старцу Федору.

Также томские власти рассматривали перенос деревянной церкви Петра и Павла в северную часть Нагорного Иштана, где находится озеро и старинное кладбище. Причиной переноса являются оползни.

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