Старинную церковь, где снимали «Сибириаду» Кончаловского, перенесут из деревни Нагорный Иштан в Томск

21 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

ОГАУК «Центр по охране памятников» объявило торги на разработку проектно-сметной документации для переноса стариной деревянной церкви Петра и Павла из деревни Нагорный Иштан в Томск, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 2,6 млн рублей. Торги пройдут в форме запроса предложений.

Как следует из технического задания, старинную церковь планируют перенести из Нагорного Иштана в поселок Хромовка на восточной окраине Томска.

Будущему подрядчику предстоит разработать проект перемещения и реставрации церкви. Контракт предусматривает проведение комплексных научных исследований, а также инженерных изысканий.

На разработку документации отведено 90 дней с учетом времени на прохождение историко-культурной экспертизы.

Торги продлятся до 30 июля. Итоги будут подведены 31 июля.

Ранее томские власти рассматривали перенос деревянной церкви Петра и Павла в северную часть Нагорного Иштана, где находится озеро и старинное кладбище. Причиной переноса являются оползни.

Как сообщалось, в поселке Хромовка томские власти планировали создать паломнический центр возле памятника старцу Федору. Проектирование центра началось в 2016 году, однако об итогах работ не сообщалось. Планировалось, что проект включит в себя воссозданный дом с монашескими кельями, сувенирную лавку, действующий памятник, стоянку автотранспорта, объекты ресурсоснабжения.

Деревянная одноэтажная церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане была построена в 1872 году в псевдорусском стиле, это одна из трех деревянных церквей-памятников, сохранившихся в регионе. У старинного храма проходили съемки фильма «Сибириада» режиссера Андрея Кончаловского.

Федор Кузьмич — святой старец, живший в Сибири в XIX веке. Согласно романовской легенде, возникшей в середине XIX века, он являлся императором Александром I, который якобы инсценировал свою смерть и стал скитальцем. Вопрос о тождественности Федора Кузьмича с российским императором историками однозначно не решен.

В период странствий по Томской губернии старец познакомился с купцом Семеном Хромовым, который уговорил его переселиться к нему в Томск. Федор Кузьмич в том числе проживал на загородной купеческой заимке, где в настоящее время располагается поселок Хромовка.

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