Деревянный храм в Нагорном Иштане предложили перенести в другое место

15 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области провел в деревне Нагорный Иштан Томского района выездное совещание по сохранению памятника культуры регионального значения — одноэтажной деревянной церкви Петра и Павла, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Участие в мероприятии приняли представители регионального Центра по охране и использованию памятников истории и культуры и администрации Томского района.

В ходе осмотра церкви эксперты определили ее состояние как аварийное. Центру по охране и использованию памятников истории и культуры поручено разработать проект реставрации объекта.

Также специалисты обсудили возможность переноса храма на более безопасную территорию в связи с оползневыми процессами, происходящими на холме, где стоит памятник.

«Как один из вариантов места для переноса церкви мы рассмотрели северную часть села, около озера и старинного кладбища. Этот вопрос в самом начале проработки. При принятии окончательного решения, в первую очередь, мы будем учитывать мнения жителей Нагорного Иштана, Томска, Томского района и Томской епархии», — сообщила председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

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