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Минкульт выделил 5,7 млн рублей на консервацию храма в Нагорном Иштане

Деревянная архитектура, Томские новости, церковь нагорный иштан деревянная архитектура томск новости интересное Минкульт выделил 5,7 млн рублей на консервацию храма в Нагорном Иштане

Министерство культуры РФ выделило 5,7 миллионов рублей на консервационно-реставрационные работы в храме в Нагорном Иштане. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила депутат Государственной Думы от Томской области Татьяна Соломатина.

«Этим летом ко мне вновь обратились неравнодушные общественники, забили тревогу: „Церковь разрушается!“ и если не предпринять меры прямо сейчас, объект будет потерян», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выделенные деньги пойдут в первую очередь на консервацию и частичную реставрацию. В дальнейшем планируется изыскать средства на полное восстановление храма.

Деревянная одноэтажная церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане построена в 1872 году в псевдорусском стиле. Это одна из трех деревянных церквей-памятников, сохранившихся в регионе. У старинного храма проходили съемки известного фильма «Сибириада» режиссера Андрея Кончаловского с Никитой Михалковым в главной роли.

В начале июля 2020 года поступила новость о возможном переносе церкви из Нагоного Иштана на окраину Томска. Против переноса выступили общественники. Подробнее о ситуации вокруг храма читайте в нашем материале.

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