Томичи собирают подписи за разработку программы по сохранению исторического наследия

26 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Томские общественники собирают подписи под петицией за разработку комплексной программы сохранения и развития исторического центра Томска. По словам организаторов, ее главная цель — привлечь внимание городских и областных чиновников к проблеме сохранение объектов культурного наследия и получить конкретные данные о финансировании этой работы.

Как сообщает Светлана Савина, председатель Томской региональной общественной организации «Центр сохранения исторического наследия» и один из авторов петиции, вчера, 25 июня, ею было направлено волонтерское обращение мэру Томска Дмитрию Махине от имени ТРОО ЦСИН. Поводом для этого послужила ситуации со сбором средств на замену гнилых досок для историческом здании по улице Герцена, 9.

Волонтеры надеются получить ответ по этому обращению и информацию о дате встречи для открытого диалога на следующей неделе. Фото: предоставлено Светланой Савиной

После, отмечает Савина, с инициативой о создании подобного коллективного обращение при участии горожан выступил руководитель Центра татарской культуры Шамиль Халитов. По ее словам, также к петиции присоединились градозащитница и журналистка Олеся Бутолина, депутат законодательной думы Екатерина Радионова, директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова и сообщество томских гидов-экскурсоводов.

— Наша цель — понять, какая есть программа, если она есть — то какое финансирование, на что, кто этим руководит, где обычные жители могут узнать, как повлиять и т.д. На текущий момент никто этого не понимает. Например, районные администрации на вопрос о судьбе разрушенного дома пожимают плечами. Также не понимают почти ничего потенциальные инвесторы [программы «Дом за рубль"] и тонут в бесконечной бюрократии, а жители не понимают, что они могут сделать в своем дворе, или с деревом там, или с фасадом дома, или с проваленным асфальтом — на какую помощь от города они могут рассчитывать. Та же история с расселением и ветхим аварийным жильем. Далее мы предлагаем создание (или эффективное дополнение существующей) региональной программы сохранения и развития исторического центра Томска, — говорит Светлана Савина.

Шамиль Халитов считает, что комплексная программа сохранения и развития исторического центра Томска — это инвестиция в туристическую привлекательность города и его экономику. По словам Халитова, в разработке нового документа должны принимать участие как представили власти, так и общественники, преподаватели из ТГАСУ, представители ТРО ВООПИиК и областного комитета по охране культурного наследия. Для этого сегодня важно привлечь как можно больше внимания к проблеме.

— Я так же, как и все томичи, люблю свой родной город, и сегодня переживаю за то, какое лицо он будет иметь. А главное наше достояние — это деревянная архитектура. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы этот бренд у нас сохранялся. Городов с такой сохранностью объектов деревянного зодчества нет нигде в России. По оценке федеральных экспертов, наша Татарская слобода по своей аутентичности занимает первое место среди других, которые есть. У нас сохранилось большое количество объектов, и, конечно, мы не можем себе позволить потерять их, — отмечает Шамиль Халитов.

Поддержать инициативу о необходимости создания комплексной программы томичи могут до конца этой недели на сайте глобальной платформы для сбора подписей Change.org. На момент публикации под петицией подписались больше 70 человек. Как добавляют организаторы, после коллективное обращение будет направлено в мэрию и губернатору Томской области.

Напомним, что при проектировании бюджета Томска на 2025 год было предложено снизить финансирование мероприятий по восстановлению городских объектов деревянного зодчества. Между тем томичи выступили за выделение дополнительных средств на сохранение деревянной архитектуры. В свою очередь мэр Томска Дмитрий Махиня предложил выделить 18 млн рублей на ремонт двух исторических домов по пер. Совпартшкольный, 6а и на ул. Кузнечный взвоз, 6.

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