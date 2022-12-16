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Водитель КамАЗа, столкнувшегося с машиной «скорой» на трассе Томск — Мариинск, угнал грузовик и был пьян

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Полицейские выяснили, что водитель КамАЗа, который столкнулся с машиной «скорой помощи» на трассе Томск — Мариинск, управлял грузовиком в нетрезвом виде. Кроме того, автомобиль он угнал с территории производственной площадки в районе села Мазалово.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поехал на угнанном грузовике в соседний посёлок. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ («Угон без цели хищения»). Сам угонщик задержан.

Напомним, 14 декабря, на трассе Томск — Мариинск столкнулись автомобиль «скорой помощи» и КамАЗ. В результате ДТП скончались 4 сотрудника областного перинатального центра: заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, заведующий отделением анестезиологии-реанимации, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии Юрий Бочков, медицинская сестра дистанционно-консультационного центра Наталья Иванова и водитель дистанционно-консультационного центра Михаил Криницын.

Водитель грузовика отделался ушибами и ссадинами.

В связи с произошедшим 16 декабря в Томской области объявлен днем траура.

Также сообщалось, что пациентка, к которой ехала бригада перинатального центра, находится в тяжелом состоянии.

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