В ДТП с участие «скорой» в Томском районе скончались 4 сотрудника областного перинатального центра

14 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

В произошедшем сегодня, 14 декабря, ДТП на трассе Томск-Мариинск скончались 4 сотрудника областного перинатального центра. В их числе заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, инцидент произошел около 14.14 на 46-м километре трассы. Здесь столкнулись автомобиль «скорой помощи» и КамАЗ. В реанимобиле находилась бригада областного перинатального центра (ОПЦ) — два врача, медицинская сестра и водитель. Все они погибли на месте. Пациентов в машине скорой не было.

Помимо заместитель главврача Аллы Кармановой скончались главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии, заведующий отделением анестезиологии-реанимации ОПЦ Юрий Бочков, медицинская сестра дистанционно-консультационного центра ОПЦ Наталья Иванова и водитель дистанционно-консультационного центра ОПЦ Михаил Криницын.

Пострадавший водитель грузового автомобиля транспортирован в больницу скорой медицинской помощи Томска.

Пациентке, за которой направлялась бригада перинатального центра, медицинская помощь оказана в Асиновской районной больнице. Женщину доставят в Томск силами санитарной авиации областной клинической больницы.

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