Прогулки на теплоходе «Надежда-2» в Томске: расписание рейсов и стоимость билетов 2026

17 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске проходят прогулочные рейсы по реке Томи на теплоходе «Надежда-2». Продолжительность поездки составляет 30 минут.

В будние дни теплоход отправляется в 13:00, 14:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00. В выходные рейсы запланированы на 13:00, 14:00, 14:50, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00.

При этом по выходным и праздникам теплоход может работать вне расписания: прогулка длится около 30 минут, ещё 10–15 минут занимает посадка пассажиров. Кроме того, судно может отправиться раньше указанного времени, если будет полностью заполнено. В этом случае пассажиров просят дождаться возвращения теплохода.

Билеты можно приобрести при посадке. В выходные и праздничные дни их также продают на берегу рядом с теплоходом. Стоимость билета для детей от трёх до девяти лет составляет 300 рублей, дети младше трёх лет могут проехать бесплатно. Для пассажиров от десяти лет действует полный тариф — 600 рублей.

Организаторы рекомендуют иметь при себе наличные: из-за перебоев со связью кассовый аппарат может временно не работать.

Рейс состоится при наличии не менее десяти пассажиров. Прогулки могут отменить из-за сильного ветра, дождя или температуры воздуха ниже +16 °C.

Теплоход отправляется от набережной Томи у площади Ленина, рядом со зданием по адресу: ул. Карла Маркса, 2.

При перевозке организованных групп детей необходимо предусмотреть одного сопровождающего на каждых двух ребят либо сопровождение сотрудников транспортной полиции.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».