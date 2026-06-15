Более 400 экспертов из разных регионов страны соберутся на Первом Томском международном энергетическом форуме в ТПУ

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2026 // Фото: energyforum.tpu.ru

Первый Томский международный энергетический форум будет посвящен геотермальной энергетике и топливу будущего.

С 24 по 27 июня в Томске пройдет первый масштабный форум в сфере энергетики за Уралом — Томский международный энергетический форум. Он объединит более 400 экспертов из разных регионов России и пяти стран мира для обсуждения актуальных вопросов генерации, преобразования, транспортировки и потребления энергии. Главными темами станут развитие геотермальной энергетики, новых атомных технологий, энергоснабжения отдаленных регионов и перспективные виды топлива. Форум приурочен к 130-летию со дня основания Томского политехнического университета и 70-летию теплоэнергетического образования в Сибири.

Организаторами форума выступили Томский политехнический университет (основная площадка форума), Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Сибирское отделение РАН, Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, а также Национальный комитет по тепломассообмену РАН. Председателем международного научного комитета форума стал академик РАН Сергей Алексеенко, сопредседателем — член-корреспондент РАН, профессор Томского политехнического университета Павел Стрижак.

— Форум станет первой столь масштабной тематической площадкой по новым технологиям в энергетике за Уралом. На площадке Томского политеха соберутся ведущие ученые из академических институтов и университетов, а также крупный бизнес, представители профильных министерств и власти регионов-лидеров в области развития и внедрения новых энергетических технологий. То есть здесь будут все, от чьих действий зависит достижение и удержание технологического лидерства в направлении новой энергетики. Мы планируем, что форум станет традиционным и будет проходить раз в два года, — говорит и.о. ректора ТПУ Леонид Сухих.

Участниками форума станут представители России, Китая, Турции, Республики Беларусь и Узбекистана. Планируется, что форум будет проходить раз в два года. Рабочие языки мероприятия — английский и русский.

Тематически работа форума будет выстроена по шести направлениям: «Новая атомная энергетика», «Энергоэффективность систем и установок», «Традиционные и альтернативные энергоресурсы», «Безопасность топливно-энергетического комплекса», «Электроэнергетические системы и сети» и «Цифровизация в энергетике».

— Сегодня поиски эффективных решений и оптимизация процессов в сфере традиционной и альтернативной энергетики чрезвычайно важны. Это позволит решить целый комплекс национальных задач — от экологических до экономических и технологических. При этом Россия — безоговорочный лидер во многих энергетических направлениях, и сейчас у страны уникальный шанс закрепить и усилить свои позиции. Мы можем выйти в авангард именно в тех областях, которые сегодня стремительно набирают обороты в мире, — прежде всего в атомной и геотермальной энергетике. Форумы такого уровня, как в ТПУ, помогут выработать совместные шаги для реализации комплексной программы, которая сделает Россию мировым энергетическим лидером, — отмечает научный руководитель Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН Сергей Алексеенко.

Для участников форума выступят ведущие эксперты отрасли с приглашенными докладами по ключевым проблемам энергетики — эффективности, надежности, экологичности, цифровизации, а также пожарной, информационной и эксплуатационной безопасности.

В качестве специального дискуссионного заседания запланировано проведение круглого стола Российского научного фонда «Поддержка прикладных исследований — новая страница в деятельности РНФ». На заседании руководители фонда обозначат ключевые идеи и тренды, а грантополучатели с бизнес-партнерами поделятся опытом выполнения проектов с внедрением результатов в экономику России.

Кроме того, в рамках форума пройдут круглые столы с индустриальными партнерами. Среди них — ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО ЕЭС», Министерство энергетики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Российский научный фонд и другие. На обсуждениях представители индустрии и власти обозначат ключевые задачи развития энергетики и смежных отраслей промышленности России и представят успешные кейсы от бизнеса, научных и образовательных организаций.

В рамках форума запланирована выставка передовых разработок индустриальных партнеров. Свои технологии и установки также представят научные коллективы Томского политехнического университета, производители и поставщики научно-технологического оборудования.

В дни проведения форума состоятся открытие лаборатории «горящего» льда — перспективного топлива будущего, подписания соглашений по геотермальной энергетике, а также Научно-технологический совет Министерства энергетики России по геотермальной энергетике. На нем представители порядка 60 компаний ТЭК и органы власти планируют обсудить совместные шаги по диверсификации энергетической отрасли.

Полная программа форума доступна на сайте.

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