Томичей ждет аномальная жара

16 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В ближайшие дни, 18–24 июня, в Томской области ожидается аномально жаркая погода, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В сообщении уточняется, что местами по области воздух прогреется до +30 °С и выше.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется также носить головные уборы и соблюдать питьевой режим.

Горожанам напоминают о действии особого противопожарного режима. В этот период запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам. Кроме того, лесах региона введен режим ЧС.

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