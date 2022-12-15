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В Томской области 16 декабря объявлено днем траура

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Завтрашний день в Томской области объявлен днем траура по погибшим в аварии сотрудникам областного перинатального центра. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, завтра на всей территории региона будут приспущены флаги Томской области. Организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные программы, передачи и мероприятия.

Напомним, накануне, 14 декабря, на трассе Томск — Мариинск столкнулись автомобиль «скорой помощи» и КамАЗ. В результате ДТП скончались 4 сотрудника областного перинатального центра: заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, заведующий отделением анестезиологии-реанимации, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии Юрий Бочков, медицинская сестра дистанционно-консультационного центра Наталья Иванова и водитель дистанционно-консультационного центра Михаил Криницын.

Водитель грузовика отделался ушибами и ссадинами.

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