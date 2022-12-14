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Водитель КамАЗа, столкнувшегося со «скорой» на трассе Томск — Мариинск, получил ссадины и ушибы

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У водителя КамАЗа, пострадавшего в ДТП на трассе Томск — Мариинск, диагностировали ссадины и ушибы.

Врачи больницы скорой медицинской помощи обследовали водителя КамАЗа, попавшего в ДТП на 46-м километре трассы Томск — Мариинск, сообщает пресс-служб регионального департамента здравоохранения.

«У мужчины специалисты зафиксировали телесные ссадины и ушибы. В госпитализации водитель не нуждается, ему рекомендовано амбулаторное долечивание», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел около 14.14. На трассе столкнулись встречные автомобиль «скорой помощи» и КамАЗ. В реанимобиле находилась бригада областного перинатального центра (ОПЦ) — два врача, медицинская сестра и водитель. Все они погибли на месте. Пациентов в машине скорой не было.

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