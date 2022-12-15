Пациентка, к которой ехали попавшие в ДТП медики областного перинатального центра, находится в тяжелом состоянии

Женщина, к которой 14 декабря выехала бригада дистанционно-консультативного центра Областного перинатального центра, поступила в Асиновскую районную больницу в состоянии септического шока, обусловленного внутриутробной смертью плода.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, на пути следования врачей перинатального центра в Асино произошло ДТП. В итоге накануне, 14 декабря, бригада санитарной авиации доставила пациентку в областную больницу.

Для согласования дальнейшей тактики лечения пациентки был проведён телемедицинский консилиум с федеральным научным центром акушерства и гинекологии им. Кулакова Минздрава России. Сейчас женщина находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

Напомним, 14 декабря, на трассе Томск — Мариинск столкнулись автомобиль «скорой помощи» и КамАЗ. В результате ДТП скончались 4 сотрудника областного перинатального центра: заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, заведующий отделением анестезиологии-реанимации, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии Юрий Бочков, медицинская сестра дистанционно-консультационного центра Наталья Иванова и водитель дистанционно-консультационного центра Михаил Криницын.

Водитель грузовика отделался ушибами и ссадинами.

В связи с произошедшим 16 декабря в Томской области объявлен днем траура.

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