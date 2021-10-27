Менее 3% привитых жителей Томской области повторно заражаются коронавирусом

27 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Менее 2,7% жителей Томской области, поставивших прививку от COVID-19, заболели повторно. При этом среди них не было зарегистрировано тяжелых случаев течения болезни, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сообщении уточняется, что три четверти заболевших после прививки перенесли коронавирус в легкой форме, остальные — в средней степени тяжести.

«Нужно понимать, что ни одна вакцина нам не дает стопроцентной гарантии от заражения, но практически все они дают гарантию, что не будет тяжелого течения болезни и летального исхода, — прокомментировала главный внештатный специалист. Сами вакцины доказали свою безопасность и эффективность. Они не содержат живого вируса, в их состав входят высокоочищенные инактивированные антигены вируса — белки, чтобы наша иммунная система могла их изучить и правильно отреагировать, если ей придется встретиться с вирусами, способными к заражению», — отметила эпидемиолог облздрава Наталья Филиппова.

По ее словам, сегодняшний показатель привитых в регионе — около 40% — крайне мал для создания коллективной защиты.

«Инфекция распространяется воздушно-капельным путем, это наиболее легкий путь для передвижения вируса, и масштабность поражения огромна. Один больной может инфицировать от восьми и более человек. Чем больше будет восприимчивых лиц к вирусу — не привитых, не болевших, тем больше шансов у вируса выжить и дальше размножаться, передаваясь от человека к человеку», — отметила эпидемиолог.

Напомним, с 30 октября в Томской области ужесточается режим ограничений в связи с установлением с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

Как сообщалось, с 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19. Также в регионе введена обязательная вакцинация, проводятся рейды по соблюдению масочного режима, «скорая» работает в усиленном режиме.

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