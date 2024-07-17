Томичей приглашают принять участие в программе «Татарские национальные игры для детей»

На следующей неделе, 25 июля, томский Центр татарской культуры приглашает принять участие в игровой программе «Татарские национальные игры для детей».

Как сообщают организаторы, томичи смогут попробовать свои силы в перетягивании палки и каната, забеге с коромыслом и ложкой с яйцом. Также пройдет игра «Разбей горшок» — задача участников с завязанными глазами разбить емкость палкой.

«У игры „Разбей горшок“ интересная история. Почему вообще бились горшки и почему их было не жалко? В хозяйстве у татар всегда есть горшки, которые приходили в негодность. Сколы, царапины… По поверьям разбитую или колотую посуду использовать было нельзя. Но чтобы просто так ее не выбрасывать, она отдавалась на забаву молодежи или детям. Так возникла игра», — рассказывает Медина Гоголинская, заведующая Центром татарской культуры.

По ее словам, концепция татарских игр состоит не только в том, чтобы развлечь детей и подростков в каникулы, но и приобщить к национальной татарской культуре. Заведующая отмечает, если детям будут интересны такие мероприятия, то их станут проводить в течение всего августа по четвергам. Следующая игра состоится уже 8 августа.

Встречи будут проходить с 15:00 до 16:00 во дворе Дома Карим-бая по адресу: ул. Максима Горького, 35. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».