Компанию «Томскэнергосбыт» возглавила гендиректор информационно-расчетного центра

8 июля 2024 / Томский Обзор

Новым генеральным директором АО «Томская энергосбытовая компания» назначена Оксана Панова, которая также является гендиректором единого информационно-расчетного центра по Томской области (ЕИРЦ ТО, дочерняя структура «Томскэнергосбыта»).

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 4 июля. До этого с 2014 года пост занимал Александр Кодин.

С 2017 по 2018 годы Панова была руководителем ООО «Энергосбыт Волга», которая работает во Владимирской области и входит в «Интер РАО». Также в 2018 году она возглавляла ООО «Северная сбытовая компания», являющаяся поставщиком электроэнергии в Вологодской области (входит в АО «Мосэнергосбыт).

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