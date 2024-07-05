Завтра в Томске стартует юбилейный «Аманифест»

5 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра, 6 июля, в Томске на пл. Ново-Соборная откроется десятый, юбилейный фестиваль этнической музыки «Аманифест». Его гостей ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, хороводы и ярмарка, где все желающие смогут приобрести сувениры от томских мастеров, в том числе книги о городе и открытки издательства «Макушин Медиа».

Ярмарка начнет работу с 15.00, а сам фестиваль откроется в 17.00. Для гостей будут работать мастер-классы по фламенко от школы танца фламенко Encanto. Томичей научат расписывать деревянные домики, лепить кулоны-зверятки, покажут представление балагана «Петрушка». Все желающие смогут попробовать себя в метании топора, стрельбе из лука и шахматах.

В 18.00 открывается музыкальная программа. Перед гостями фестиваля выступят группы коллективы «Сурия», Encanto, «Шторм в трюме», Qantabrika, трайбл-студия «Трайберика», Артём Астафьев (Краснодар), воспитанники школы восточного танца «Феерия» и Светлана Кречмер, Ирина Рубан (бохо-фолк-рок) и другие коллективы.

Фестиваль продлится в течение двух дней с 15.00 до 21.00. В это время на площади Ново-Соборной также развернется ярмарка, здесь все желающие смогут приобрести изделия томских мастеров: броши ручной работы, браслеты, мыло ручной работы, изделия из дерева и многое другое. Любители локальной истории смогут приобрести продукцию томского издательства «Макушин Медиа»: путеводители по городу, обе части исторического романа «Погром», а также открытки «Томские районы. Набор № 2», созданные в коллаборации с томскими вузами.

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