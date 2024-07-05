Томичей приглашают на конкурс красоты папоротников

5 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Ботсаду Томского государственного университета состоится этноботанический карнавал, в рамках которого пройдет конкурс красоты среди папоротников. Также в программе тур, мастер-классы, дегустация чая и поход в «Ведьмин огород», сообщает пресс-служба ТГУ.

Два тура конкурса красоты среди тропических папоротников «Кто ты, гониофлебиум?» пройдут в выходные, 6 и 7 июля, в оранжерейном комплексе Ботсада.

— Мода на папоротники началась в Европе еще в 19 столетии, тогда даже возник термин «птеридомания». Его придумал Чарльз Кингсли в 1855 году соединением двух слов: «птеридофиты» (группы споровых сосудистых растений) и «мания», — рассказывает одна из организаторов фестиваля, заведующая экскурсионным бюро СибБС ТГУ Анастасия Войцеховская. — Это хобби увлекло людей гораздо сильнее, чем когда-то чтение романов, вязание крючком и вышивка шерстью. А в середине прошлого столетия были популярны конкурсы красоты не только среди прекрасных дам, но и среди растений, в том числе папоротников.

В ближайшие выходные на самостоятельных экскурсиях внимание посетителей будет сконцентрировано на папоротниках, которые обычно растут в тени.

— В названии конкурса присутствует непривычное и необычное слово, — отмечает заведующая экскурсионным бюро. — Многие посетители не смотрят на латинские названия растений, а жаль, ведь латинский язык хоть и является мертвым языком, но это официальный язык ботаники. Часто в латинских названиях зашифрована дополнительная информация об особенностях растения. Так, название рода гониофлебиум происходит от лат. gonio — угол и лат. phlebo — жила, что отражает морфологические признаки этого растения.

Во время самостоятельной экскурсии можно будет принять участие в голосовании за самый интересный и необычный папоротник в коллекции экзотических для Сибири номинантов. Принять участие в голосовании можно с 10.00 до 17.00.

В понедельник, 8 июля, в Заповедном парке СибБС с 16:00 до 19:00 пройдет этноботанический тур по экологической тропе «В поисках цветка Купалы». Начало в 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30. Вход свободный, по предварительной записи. Также в программе фестиваля мастер-класс по изготовлению травяной свечи «Ароматное настроение». Он начнется в 16:00 в конференц-зале СибБС.

В 17.00 откроется интерактивная площадка «Цветочные гадания». В фойе Ботанического сада с 16.00 до 18.00 будет проходить дегустация фиточая Botanic Line. Также в программе фестиваля конкурс тематического костюма «Купальский стиль». Он стартует в 18.00 у центрального входа в оранжерейный комплекс. Праздник завершится хороводом.

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