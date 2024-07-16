Жители ул. Сибирской в Томске жалуются на стаю бездомных собак

16 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Ян Коваленок

Жители улицы Сибирская в Томске жалуются на стаю бездомных собак, которые нападают на людей. По словам обратившегося в редакцию «Томского Обзора» читателя, наиболее активны животные в районе домов 102-116. Наш корреспондент пообщался с жителями на месте. Горожане в этом районе боятся гулять с собаками и детьми из-за небезопасной обстановки.

— Возле мусорки ходит стая собак. Восемь-десять бродячих собак, часто забегают на детскую площадку. Про нападения я не слышал, но до этого уже недалеко, — считает житель дома Сибирская, 104 Сергей.

Еще одна жительница этого района Екатерина отмечает, что бездомные собаки не первый год встречаются во дворах Сибирской. Собаки чипированы, но некоторые из них, по ее словам, ведут себя агрессивно:

— Бегают в нашем районе часто. Мы предполагаем, что за одной самкой — несколько кобелей, штук шесть-семь. Страшно за детей в первую очередь. У моей подруги на ребенка собаки нападали. Порвали одежду, но не укусили, — говорит женщина.

Фото: Ян Коваленок

Владельцы домашних собак переживают, что во время очередной прогулки со своим домашним питомцем, им попадется стая собак. На прошлой неделе Никита гулял с собакой в районе детской площадки на Сибирской, 104 и увидел около восьми бездомных собак:

— Не обратил внимания, были они с бирками или нет. Я быстро ушел оттуда, так как за свою собаку переживал, — рассказывает томич.

В то же время, сотрудники городского департамента дорожной деятельности и благоустройства в ответ на запрос редакции сообщили, что в последнее время жалоб от жителей в этом районе не поступало.

— Сотрудники департамента регулярно совершают профилактические рейды для контроля нахождения безнадзорных животных. В случае появления собачьих стай, подрядчик отлавливает особей, стерилизует и чипирует их. Проявивших агрессию собак оставляют на пожизненное содержание в приюте. При отлове животных без владельцев в составе стай, приоритетным мероприятием является отлов агрессивных особей, которые могут оказать негативное воздействие на людей и животных, находящихся на данной территории. От жителей заявки на этот адрес не поступали. Сейчас работники департамента передали информацию подрядчику, он выедет на места для оценки ситуации, — прокомментировали в департаменте.

Также мэрия уточняет, что сейчас отловом и содержанием бездомных собаках на территории города занимается ООО «СОБЖ».

В случае обнаружении скопления собак, проявляющих агрессию, томичей просят оставлять заявки на их отлов по телефонам городского департамента дорожной деятельности и благоустройства 46-83-69, 53-57-66 или по круглосуточному номеру оперативно-дежурной службы 005.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».