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Томичка завоевала три медали в чемпионате мира по подводному спорту

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Томичка Диана Слисева стала трехкратным призером чемпионата мира по подводному спорту в группе скоростного плавания. Она завоевала две «бронзы» и одно «серебро», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Соревнования проходили в Белграде, в них приняли участие более 300 спортсменов из 39 государств. Российскую команду представляли 28 спортсменов, в том числе четверо томичей. Добавляется, что одна из них, 16-летняя Екатерина Тимченко, установила юношеский мировой рекорд в дисциплине «Подводное плавание, 200 м» и заняла четвертое место в финале.

Спортсменок тренируют Анастасия Жидкова и Александра Сильванович.

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