Руководители вузов и НИИ Томска призвали студентов поставить прививку от COVID-19

26 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 26 октября, руководители томский университетов и НИИ обратились к студентам с просьбой поставить прививки от коронавируса.

«Для каждого из вас студенчество — это период, насыщенный впечатлениями, эмоциями, личными контактами, влюбленностями, творчеством. Не позволяйте болезни лишить вас этого и заменить живое общение и образование экраном компьютера. Большой университет Томска готов обеспечить все условия для оперативной вакцинации студентов, — говорится в обращении в телеграм-канале Большого университета Томска. — Прививочные пункты города будут работать и в выходные, в вузах будут развернуты собственные пункты, работать горячие линии. Помните, что на вас лежит ответственность не только за собственное будущее, но и за будущее ваших близких».

В обращении отмечается, что болезнь вышла на новый виток и молодые и здоровые люди без факторов риска стали подвержены новому штамму COVID-19.

«У многих родные и близкие люди уже побывали в ковидных госпиталях. У кого-то — не вернулись оттуда. Только прививка поможет нам сформировать коллективный иммунитет и сохранить будущее», — говорится в обращении.

Напомним, с 30 октября в Томской области ужесточается режим ограничений в связи с установлением с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

Как сообщалось, с 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19. Также в регионе введена обязательная вакцинация, проводятся рейды по соблюдению масочного режима, «скорая» работает в усиленном режиме.

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