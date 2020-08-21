Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области

21 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 41 новый случай заболевания коронавирусом, 48 человек выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 11 заболевших выявлена пневмония, у 16 - признаки ОРВИ, у 14 болезнь протекает бессимптомно.

В обсерваторах под Томском находятся 2 человека.

С учетом последних данных за весь период в Томской области установлено 5191 случай заболевания COVID-19, 4000 выздоровели, 57 человека умерло.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,91.

Напомним, вчера оперативный штаб принял решение продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 6 сентября. Ранее был снят запрет на посещение детьми спортивных учреждений. В регионе разрешена работа всех кафе и ресторанов. День знаний в регионе будет проходить в очном формате. Также ранее сообщалось, что школах Томской области, где это возможно, будет введен двухсменный режим.

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