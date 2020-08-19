В Томской области 42 новых случая COVID-19

Томский Обзор / Фото: 19 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 42 случая заболевания коронавирусом, контрольные тесты подтвердили выздоровление 94 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 25 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно, у 9 есть признаки ОРВИ, у 8 - пневмония. В обсерваторе под Томском находятся 2 человека.

С учетом последних данных в Томской области установлено 5110 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 3884, умерших 54.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе находится на уровне 0,85, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции.

Напомним, сегодня оперативный штаб принял решение снять запрет на посещение детьми спортивных учреждений. Ранее губернатор продлил режим ограничений в Томской области до конца августа. Однако в регионе разрешили работу всем кафе и ресторанам. День знаний в регионе также будет проходить в очном формате. Также ранее сообщалось, что школах региона, где это возможно, будет введен двухсменный режим.

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