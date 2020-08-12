В Томской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Томский Обзор / Фото: 12 августа 2020 // Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 12 августа, в лесах Томской области введен режим ЧС регионального характера. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Жвачкин.

«В связи с аномальной жарой в лесу сохраняется высокий класс пожарной опасности. Напряженная ситуация с пожарами в лесах на севере области. Угрозы населенным пунктам нет, но для того, чтобы ситуация оставалась под контролем, нужны особые меры. Именно поэтому мы вводим режим ЧС регионального характера», - объяснил принятое решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Режим ЧС регионального характера в первую очередь позволяет привлекать силы и средства федеральных структур, таких как МЧС и Рослесхоз. Ответственными за осуществление мероприятий по ликвидации ЧС в лесах Томской области губернатор определил областное государственное специализированное бюджетное учреждение «Томская авиабаза» и областное государственное автономное учреждение «Томсклесхоз». Руководителем ликвидации ЧС стал заместитель по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

В настоящее время лесные пожары в регионе охватили площадь 2,1 тыс. га. По одному очагу действует в Александровском и Кривошеинском лесничествах, по два возгорания – в Каргасокском, Васюганском и Верхнекетском лесничествах. Локализованы три пожара в Васюганском, Верхнекетском и Каргасокском лесничествах.

В тушении лесных пожаров задействованы 15 единиц техники, 79 сотрудников авиапожарной службы (в том числе 27 человек федерального резерва «Авиалесоохраны»), 30 специалистов наземных лесопожарных подразделений департамента лесного хозяйства и лесничеств области, 25 человек из добровольной пожарной дружины и 87 сотрудников регионального управления МЧС России.

Напомним, минувшей ночью на север Томской области были направлены дополнительные силы пожарных.

Ранее на борьбу с лесными пожарами в Томскую область направлены 27 сотрудников федерального резерва «Авиалесохраны». Также 7 августа аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области направлена в Каргасокский район для оказания помощи лесопожарным формированиям в ликвидации природных пожаров. Из-за увеличения количества возгораний и роста класса пожарной опасности в Томской области ввели особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры, жечь сухую траву, проводить пожароопасные работы в лесу и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

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