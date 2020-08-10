В Томской области действует особый противопожарный режим

Томский Обзор / Фото: 10 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Из-за увеличения количества возгораний и роста класса пожарной опасности в Томской области ввели особый противопожарный режим. В двух районах, Александровском и Каргасокском, введен режим ЧС, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Решение о введении особых режимов было принято в минувшую пятницу, 7 августа. Во время его действия на территории региона запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, жечь сухую траву и т. п. Нарушения фиксирует система спутникового мониторинга Рослесхоза. Штраф за нарушение правил в этот период для граждан установлены от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на борьбу с лесными пожарами в Томскую область направлены 27 сотрудников федерального резерва «Авиалесохраны». Также 7 августа аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области направлена в Каргасокский район для оказания помощи лесопожарным формированиям в ликвидации природных пожаров.

Всего с начала года в Томской области ликвидировано 146 лесных пожаров на общей площади 3,1 тыс. га. Из них в течение суток с момента обнаружения потушено 110 лесных пожаров — 75,34%.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» — 8-800-100-94-00.

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