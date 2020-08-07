Для борьбы с лесными пожарам в Томскую область направили сотрудников резерва «Авиалесохраны»

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2020 // Фото: rosleshoz.ru

Чтобы не допустить роста лесных пожаров в Томскую область направлены 27 сотрудников федерального резерва «Авиалесохраны», сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Авиапожарные выехали в город Стрежевой, откуда сразу после прибытия направятся на тушение огня в лесах Александровского и Каргасокского районов, где сейчас установлен режим ЧС. Решение направить федеральный резерв было принято в связи с прогнозом увеличения в Томской области классов пожарной опасности по условиям погоды. На севере региона ожидаются максимальные риски возникновения лесных пожаров.

Силы федеральных авиапожарных перебрасывают с территории Государственного природного заповедника «Денежкин камень», которому уже оказана действенная помощь. На протяжении двух недель в условиях жаркой, сухой погоды и шквалистого ветра, раздувающего кромку лесного пожара, специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» боролись с огнем. В настоящее время распространение огня на территории заповедника остановлено, угрозы его распространения нет.

Накануне, 6 августа 2020 года, по информации региональной диспетчерской службы, в Томской области проводятся работы по тушению 7 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 473 га.

Напомним, ранее сообщалось, что в В Александровском районе Томской области введен особый противопожарный режим. Причиной стало повышение пожарной опасности. Предполагается, что особый режим будет действовать по 14 августа.

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