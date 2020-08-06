В одном из районов Томской области ввели особый противопожарный режим

6 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Александровском районе Томской области введен особый противопожарный режим. Причиной стало повышение пожарной опасности. Предполагается, что особый режим будет действовать по 14 августа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Согласно постановлению, подписанному главой муниципального образования, в период действия режима запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры.

Также нельзя жечь сухую растительность, оставлять горящие спички, окурки, стекло и пожароопасные предметы. Запрещается загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором и совершать иные действия, которые могут спровоцировать возникновение и распространение огня.

В период действия особого противопожарного режима за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) предусматривается наложение штрафа для граждан в размере до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, для юридических – до 500 тысяч рублей.

О возгораниях в лесу жители Томской области могут сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

В свою очередь в пресс-службе обладминистрации сообщают, что на сегодняшний день в регионе действуют семь природных пожаров, три из которых произошли из-за «сухих гроз».

Три возгорания обнаружены в Верхнекетском районе, два в Каргасокском, по одному очагу зафиксировано в Александровском и Колпашевском районах. Площадь пожаров в Каргасокском и Александровском районах составляет 290 и 230 гектаров соответственно.

На тушении очагов заняты сотрудники авиабазы, специалисты наземных лесопожарных служб департамента лесного хозяйства. Два очага — в Верхнекетском районе — уже локализованы.

Все «грозовые» пожары возникли в удалённых труднодоступных лесных массивах, где может работать только авиация. Угрозы населённым пунктам они не представляют, расстояние до ближайших поселков — десятки километров.

Всего с начала 2020 года на территории Томской области произошло 142 пожара, огнём пройдено 3132 га леса.

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