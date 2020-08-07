Томские пожарные переброшены на север области для ликвидации лесных пожаров

7 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 7 августа, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области направлена в Каргасокский район для оказания помощи лесопожарным формированиям в ликвидации природных пожаров.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, 60 человек на 7 единицах техники со всем необходимым оборудованием и снаряжением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ выдвинулись из Томска в 3.00.

«В связи с ухудшением лесопожарной обстановки, в рамках заключенного соглашения о взаимодействии между Департаментом лесного хозяйства Томской области и Главным управлением МЧС России по Томской области, сегодня в северные районы региона направлена аэромобильная группировка томских спасателей. Привлеченный личный состав имеет большой опыт в ликвидации природных пожаров как на территории Томской области, так и в других регионах страны. Как только пожарные прибудут в Каргасокский район, они будут переброшены к очагам природных пожаров для их ликвидации», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко.

По состоянию на утро 7 августа в Томской области действуют шесть природных пожаров: по два пожара в Верхнекетском и Каргасокском районах, по одному очагу — в Александровском и Колпашевском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 600 гектаров.

В настоящее время тушением пожаров занимаются сотрудники авиабазы, специалисты наземных лесопожарных служб департамента лесного хозяйства. Два очага — в Верхнекетском и Каргасокском районах — локализованы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Александровском районе был введен особый противопожарный режим. Также для борьбы с природными пожарами был мобилизован федеральный резерв «Авиалесохраны.»

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