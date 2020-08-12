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Второй эшелон пожарных направлен на север Томской области для тушения лесов

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Сегодня утром, 12 августа, второй эшелон аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Томской области отправился в Каргасокский район для оказания помощи лесопожарным формированиям в ликвидации лесных пожаров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 40 человек на двух единицах техники со всем необходимым снаряжением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ выдвинулись из Томска. Как только спасатели прибудут в Каргасокский район, они будут переброшены к очагам природных пожаров для их ликвидации.

На прошлой неделе на север области были направлены 60 пожарных МЧС России. В настоящий момент они привлечены к тушению пожаров в Александровском и Каргасокском районах.

По состоянию на утро 12 августа в Томской области действуют 11 природных пожаров: шесть в Каргасокском районе, три в Верхнекетском, по одному очагу – в Александровском и Кривошеинском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 2100 гектаров. Локализованы три пожара, в том числе самый крупный очаг в Каргасокском районе на площади 900 га.

Ранее на борьбу с лесными пожарами в Томскую область направлены 27 сотрудников федерального резерва «Авиалесохраны». Также 7 августа аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области направлена в Каргасокский район для оказания помощи лесопожарным формированиям в ликвидации природных пожаров. Из-за увеличения количества возгораний и роста класса пожарной опасности в Томской области ввели особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры, жечь сухую траву, проводить пожароопасные работы в лесу и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

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