Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 66 человек. Один зараженный скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Из вновь заболевших COVID-19 у 23-ми инфекция протекает бессимптомно, у 18-ми признаки ОРВИ, у 13 пневмония.
В сообщении уточняется, что скончавшийся больной входил в группу риска по возрасту и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Коронавирусная инфекция у пациента протекала в тяжелой форме, а также осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией и респираторным дистресс-синдромом.
На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 47 человек.
С учетом последних данных в Томской области установлен 4525 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 3098 человека, умерших 43.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,98.
Напомним, ранее в Томской области продлили режим ограничений до конца августа.
Ранее в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям.