Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 66 человек. Один зараженный скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из вновь заболевших COVID-19 у 23-ми инфекция протекает бессимптомно, у 18-ми признаки ОРВИ, у 13 пневмония.

В сообщении уточняется, что скончавшийся больной входил в группу риска по возрасту и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Коронавирусная инфекция у пациента протекала в тяжелой форме, а также осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией и респираторным дистресс-синдромом.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 47 человек.

С учетом последних данных в Томской области установлен 4525 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 3098 человека, умерших 43.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,98.

Напомним, ранее в Томской области продлили режим ограничений до конца августа.

Ранее в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям.

Тэги/темы: