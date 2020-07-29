Еще два человека скончались от COVID-19 в Томской области, коэффициент распространения инфекции вырос

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 60 человек. Два заразившихся пациента скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 27 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно, у 29 признаки ОРВИ, у пяти диагностирована пневмония.

В сообщении отмечается, что скончавшиеся пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям. У обоих инфекция осложнялись крайне тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии и респираторным дистресс-синдромом.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 26 человек.

Таким образом, за весь период в Томской области установлены 4040 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2544 человек, умерших 33.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе вырос до 1,03.

Напомним, на минувшей неделе в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям.

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