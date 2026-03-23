Дорогая заброшка: Как строили Императорский университет в Томске — 6 серия

23 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Строительство главного корпуса первого в Сибири университета закончилось в 1885 году. Казалось бы, первые студенты могли наконец начать обучение. Но судьба распорядилась иначе.

Что же произошло и почему университет не открыли сразу, рассказываем в нашей заключительной серии спецпроекта «Как строили Императорский университет в Томске».

Как строили Императорский университет в Томске

Фото: Савелий Петрушев

Томск, 1885 год. В самом сердце губернского сибирского города уже готов учебный корпус, который может принять тысячи студентов. Но его двери на замке.

Передний фасад главного корпуса ТГУ, конец XIX в. Фото: из альбома «Императорский Томский университет», НБ ТГУ

Здание пустует еще три года. Причина этой странной задержки кроется не в строительных недочетах, а в кровавых событиях в далеком Петербурге. Император, потерявший отца от рук террористов, опасается множить источники вольнодумства в стране:

— Пришедший император Александр III не хотел открывать новые университеты, потому что в убийстве его отца участвовали, в том числе студенты, — рассказывает Сергей Некрылов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории факультета исторических и политических наук ТГУ. — Томское здание простояло три года. Здесь проводили экскурсии для горожан, а обер-прокурор Синода Константин Победоносцев вообще был против открытия университета, говоря, что нам не нужна в ссыльном Томске ещё одна студенческая зараза, и можно придумать какое-то другое назначение для отстроенного здания, например, городское управление или банк.

Сергей Некрылов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории факультета исторических и политических наук ТГУ. Фото: Савелий Петрушев

К тому моменту попечителем Западно-Сибирского учебного округа Василием Флоринским уже была собрана большая библиотека, включающая порядка ста тысяч изданий. Позднее под нее отвели на втором этаже главного корпуса. Тут же, рядом, оказалась домовая церковь, а в северном крыле временно разместились классы Томской мужской гимназии.

Библиотека в главном корпусе томского университета занимала помещения на первом и втором этажах, включала главный зал, русский и медицинский отделы, читальный зал. Экспозиция музея истории ТГУ Фото: Савелий Петрушев

Сейчас в бывшей университетской церкви располагается актовый зал ТГУ, знакомый многим выпускникам вуза, ведь именно там они получили свои долгожданные дипломы. Из музея истории ТГУ Фото: Савелий Петрушев

Пока шло обустройство университета, в 1886 году архитектор Павел Наранович представил проект отдельного здания для гимназии. Спустя одиннадцать лет гимназисты переехали из университета в собственный учебный корпус, построенный недалеко от Городского сада. Это здание сохранилось, сейчас в нем находится офис компании «Газпром трансгаз Томск» на пр. Фрунзе, 9.

1. Зал педагогического совета гимназии;

2-3. Помещения гимназического пансионата;

4. Столовая гимназического пансионата. Фото: из альбома «Императорский Томский университет», НБ ТГУ

Тем временем, несмотря на отсутствие утешительных новостей об открытии университета, работы продолжались: 1885–1886 годы были посвящены устройству водоснабжения и газового освещения. Для этого на территории будущего учебного заведения построили газовый завод и подвели родниковый водопровод. А приехавший из Казани ученый-садовник Порфирий Крылов занялся обустройством Университетской рощи и ботанического сада.

— Флоринский задумал не только ансамбль главного корпуса, который мы с вами видим, но и все здания университета, — отмечает историк Сергей Некрылов. — Он считал, что университет должен быть автономным, независимым от города, поэтому сразу же была построена водонапорная башня, которая обеспечивала водой весь комплекс. Затем газгольдерный завод, потому что газ использовался для освещения, газовые горелки были во всём здании. Даже к первым фонарным столбам был подведен газ через специальные трубы. Это было ноу-хау для Томска, и вообще для Сибири.

Основные работы в ботаническом саду продолжались вплоть до открытия университета в 1888 году. За это время он разросся до шести тыс. кв. саженей. По информации Некрылова, там насчитывалось более трех тысяч растений в оранжерее и порядка 14,5 тысяч — на открытом воздухе. Экспозиция музея истории ТГУ Фото: Савелий Петрушев

Кроме обустройства университета, для его полноценной работы необходимы были специалисты — и не просто хорошие, а талантливейшие в своем деле. Эту работу лично курировал Флоринский. Он вел переписку с потенциальными преподавателями и занимался поиском сотрудников для смежных служб, в том числе, для библиотеки.

Профессорско-преподавательские кадры первого университета Сибири формировались из приват-доцентов и профессоров Петербургского, Московского, Казанского, Харьковского, Киевского университетов, Военно-медицинской академии. Экспозиция музея истории ТГУ Фото: Савелий Петрушев

Так, вторым человеком, который был приглашен Флоринским после Крылова, стал Степан Кузнецов. Он занял должность первого библиотекаря и вместе с Василием Марковичем занимался составлением главной книги Научной библиотеки ТГУ — пятитомного каталога всех изданий с описанием и указанием принадлежности книг к той или иной «именной» библиотеке.

— Флоринский не только занимался отбором каждого персонально, но и вел переписку с большим количеством ученых со всего мира, потому что открытие нового университета было событием всероссийского масштаба. Например, проекты лабораторий он разрабатывал вместе с Дмитрием Менделеевым. Ведь не случайно у нас в роще стоит памятник Флоринскому и Менделееву, хотя второй никогда не был в Томске, — говорит Некрылов.

Химическая лаборатория, из альбома «Императорский Томский университет» Фото: НБ ТГУ

Более того, возможно, университет в Томске так и не открыли бы, если бы его устроитель Василий Флоринский лично не поехал в Петербург на встречу с министрами. В частности — с обер-прокурором Синода Константином Победоносцевым.

— Победоносцев разрешил открыть университет в составе одного факультета — медицинского. Три других факультета он все-таки не разрешил, — рассказывает Некрылов. — Тогда Победоносцев сказал, что медиков в Сибири действительно не хватает, поэтому давайте медиков. Но здесь я хочу отметить, что Флоринский совершил своего рода подвиг, потому что в рамках даже медицинского факультета смог открыть сразу несколько музеев: археологический, зоологический, минералогический, ботанический сад с оранжереями и ботанический музей (Гербарий). По его задумке это позволило бы заложить фундамент будущих научных школ и направлений в области естественных, физико-математических и гуманитарных наук, потому что при медицинском факультете все эти предметы читались. Но помимо того, чтобы они просто читались, Василий Маркович предложил заложить основы для будущих научных исследований.

Зоологический, ботанический, археологический, этнографический и геологический музеи Фото: из альбома «Императорский Томский университет», НБ ТГУ

Всего к моменту торжественного открытия университета 22 июля 1888 года на территории кампуса находилось уже построек. После строительство учебных зданий здесь продолжалось еще четыре года. И ко многим из них приложил руку все тот же знакомый нам архитектор Наранович. Так, почти сразу же после открытия к анатомическому корпусу по его проекту была пристроена аудитория на 75 человек.

Главный корпус Императорского Томского университета на приглашении-открытие, рисунок П. Кошарова Фото: из архива издания

Затем началось возведение на пересечении улицы Садовой и Московского тракта. Как отмечала историк Ольга Богданова, его фасады были выполнены Нарановичем в стиле эклектики с использованием стилизованных классицистических элементов. А в 1891 году стартовало строительство гигиенического института, которое завершилось в 1893 году. На посту главного архитектора университета Павел Наранович находился вплоть до своей смерти в 1894 году.

Из статьи О. В. Богдановой «Деятельность гражданского инженера П.П. Нарановича в Томске: «Творчество П.П. Нарановича стало основополагающим в застройке Томска 1880-х — 1890-х гг. По его проектам были построены значимые для города здания и сооружения различного функционального назначения: учебные, административные, культурно просветительные. Большая часть его творений сформировала центральную административную площадь города: университетский клинический корпус, театр купца Е.И. Королева, мужская гимназия, дома губернатора и купца И.Г. Гадалова. Но все же главным в его деятельности было строительство первого сибирского университета».

Фото: из альбома «Императорский Томский университет», НБ ТГУ

От того момента, когда на территории современной Университетской рощи был обычный лес, до наших дней прошло почти полторы сотни лет.

Борьба за проект, первые меценаты, амбициозные планы, коллекции книг, артефактов и растений, блестящие профессионалы-преподаватели, ученые и исследователи — конечно же, все это стало фундаментом для долговременного развития университета в центре Сибири. Но несомненны и заслуги тех, кто в прямом смысле спроектировал физическое воплощение этих идей. Ведь сегодня их работа — символ университетской истории Томска. Свое имя они увековечили на медной памятной доске в ходе торжественной закладки главного здания будущего университета:

Валерий Залесов заведующий кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ Там были перечислены все участники торжественной закладки фундамента. На последней строчке выгравировано имя Арнольда. Я сначала не понимал, почему всегда авторов ставят в конец?.. Пишут обычно: «Был построен на средства тех-то, тех-то», — и где-нибудь в конце «такой-то гражданский инженер». Тот же Лыгин, когда прошла закладка фундамента то ли главного корпуса ТГАСУ, то ли Окружного суда — про архитектора нигде ничего не говорили, только когда был банкет, за него в самом конце выпили. А потом понял, что часто так происходило, потому что архитектор тогда был всё-таки обслуживающий человек. У нас только архитектор Фишель сам себя и увековечил — на здании бывшего городского ломбарда на Карла Маркса до сих пор табличка с его именем висит. Но эти имена важно помнить, ведь они подарили нам город, каким мы знаем его сегодня.

Кстати, у этой памятной доски есть своя занимательная история. Как пишет томский историк, кандидат исторических наук, доцент кафедры российской истории ФИПН ТГУ Илья Дунбинский, основываясь на журнале Строительного комитета от 18 сентября 1881 г. и письме А.С. Белявского к В.М. Флоринскому от 29 сентября того же года, спустя полторы недели с торжественной закладки первого камня под университет, какие-то воры разобрали кладку и украли доску. Вероятно, похитители подумали, что она была сделана из золота, однако поняв, что это не так, постарались быстро от нее избавиться:

— Этот случай вызвал колоссальный резонанс в Томске. Местные власти искали потерянную медную доску по всему городу. В итоге лишь в конце сентября 1881 г. закладная доска все-таки нашлась в доме «двух бедных девушек», проживавших в Солдатской слободке. Одна из девушек обнаружила ее «против ботанического сада через дорогу, около кустарников» и, принеся домой, стала использовать вместо столешницы для самодельного стола, — отмечает историк.

Но история закончилась благополучно. По словам Дунбинского, спустя месяц после начала строительства ее вернуть обратно на законное место — в фундамент университета, где она и находится по настоящее время. И хотя увидеть необычный артефакт не предоставляется возможным, внутри здания университета есть много других интересных деталей.

Еще больше интересных историй о том, как строили Императорский университет в Томске, читайте по ссылкам:

Текст: Алена Попова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».