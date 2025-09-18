Борис Киселев: народный артист из атомного города

Зал медленно наполняется светом. Зрители начинают вставать и аплодировать. Кто-то выходит на сцену — дарит цветы, говорит спасибо. Занавес. Актеры театра, сменив яркий грим и пышные костюмы на повседневность, возвращаются к обычной жизни.

У Бориса Киселева, актера Северского музыкального театра, она складывалась нетипично. Начинал он работать в атомной отрасли, на первом в Сибири заводе разделения изотопов. Активно участвовал в местной самодеятельности. Там его заметили и позвали на большую сцену, которой он посвятил почти пять десятков лет.

Рассказываем историю Бориса Николаевича Киселева, талантливого атомщика, ставшего любимым артистом северчан.

Театр или завод?

Ивановский вокзал, откуда будущий народный артист Борис Киселев отправится покорять Сибирь. 1960-е г. Фото: pastvu.com

Город Иваново, где в 1943 году родился будущий народный артист Борис Киселев, славится особым «окающим» говором — упор в словах делается на букву «о». Впоследствии эта особенность речи в сочетании с кипучей энергией и талантом приглянется на первых пробах Киселева в закрытом «почтовом», где начнется его театральная карьера. Случится это через почти 20 лет.

Пока же маленький Борька жил своей детской жизнью и совсем не подозревал, какие перемены его ждут в скором времени. Первая из них произошла, когда мальчику было всего четыре. В дом Киселевых неожиданно пришла беда — умерла мама. Через год папа познакомил Борьку с какой-то женщиной, та просила называть ее «второй мамой». После — школа, где мальчику не особо нравилось: хотелось петь, танцевать, балагурить, а учителя требовали дисциплины и прилежания. Затем новое расставание — старший брат Герман уехал после техникума за тысячи километров от дома, в место со странным названием Томск-7.

Борис Киселев в молодости. Статья Сергея Парфенова в городском литературно-публицистическом журнале «Северский меридиан», выпуск 6-7, 2003 год Фото: ТОУНБ им А.С. Пушкина

А чем же заняться Борьке, куда податься? Он мечтал стать артистом, проживать разные роли, дарить эмоции людям, но все его увлечения выглядели детской забавой. Ему казалось, что надо найти «серьезное» дело — и вот он уже ученик слесаря на местной швейной фабрике. Конечно, эта работа не принесла ему особого удовольствия. Борьку тянуло на сцену, к зрителям, к свету софитов.

Реализовать юношеские амбиции Борьке позволяли местные кружки, популярные в то время. В одном из объявлений при Ивановском театре оперетты молодым людям предлагали принять участие в балетной студии. Для начинающего артиста подобное объявление — неплохой шанс попасть на большую сцену. Борька, понимая это, вступил в группу. И даже получил корочку об окончании хореографического училища при театре.

В Ивановском театре оперетты начиналась карьера Бориса Киселева. Собственное здание для театральных постановок было построено в 1940 году. Сейчас это культурное учреждение называется Ивановский музыкальный театр. Фото: ivmuz.ru

Сцена была все ближе. Как вдруг неожиданное предложение: старший брат, видя неустроенность Борьки, позвал его работать в Сибирь, на СХК — Сибирский химический комбинат. Из плюсов — приличная зарплата, решение жилищного вопроса (специалистам давали комнаты в общежитиях и квартирах), да и брат всегда поможет. Из минусов — неизвестный город и суровый климат. Но, согласившись с фразой, что лучше попробовать и ошибиться, чем не попробовать и жалеть, 17-летний Борька сел в поезд до Томска.

«Мне эти говяжьи туши по ночам снились»

Северск, 1960-е годы. Фото: из архива СХК

Молодого парня Сибирь встретила в декабре 1961 года совсем неприветливо. Еще на вокзале его поразила местная природа. Он вспоминал о том, как впервые ступил на томскую землю: «Сугробы такие огромные, мне никогда до этого не приходилось видеть столько снега. А еще мороз градусов 40!».

Сибирская зима — не единственное, что огорчило Борю в первый день его пребывания в Томске. Сначала опоздал старший брат, потом оказалось, что заселиться в рабочее общежитие он не сможет из-за ошибки в документах:

«Я думал: сейчас приеду, устроюсь в общагу и свобода! А поехали мы на улицу Белинского. Какая-то буква в документах не совпала, пришлось отложить осуществление мечты на день. Но уже на следующий день, как бальзам на душу, „отдельная“ комната на шесть персон, бурлящая вокруг жизнь и ожидание работы», — рассказывал Киселев.

И тут снова неудача: на завод Бориса не устраивают из-за возраста, пришлось ждать, когда ему исполнится 18. Сидеть на шее у брата юноша не стал и пошел работать грузчиком в управление рабочего снабжения. О своем первом трудовом опыте в закрытом городе спустя годы он скажет: «Мне эти говяжьи туши по ночам снились».

Отработав грузчиком до своего совершеннолетия, Борис устроился аппаратчиком на второй в стране газодиффузионный завод по выпуску гексафторида урана, который впоследствии называли просто «Объект № 1» СХК. Фото: из архива СХК

Работа почетная и ответственная, жить бы да радоваться молодому парню, что нашел себе серьезное дело с хорошей зарплатой, но тогда не случилось бы народного артиста Бориса Киселева.

Театральная карьера

Дом культуры имени Островского, где часто выступали сотрудники комбината. 1950–1960 г.г. Фото: из фондов музея г. Северска

В закрытом городе Киселев быстро нашел применение своей неуемной энергии. Он записался в агитбригаду: на пробах руководительницы художественных коллективов при заводе Александра Южакова и Вера Зубова первыми заметили самобытный талант ивановского парня.

Поэтому, кроме работы на заводе, Борис стал посещать местный дом культуры им. Николая Островского, где проходили репетиции. Собирались там в основном сотрудники комбината, многие из которых пели, танцевали, рисовали, сочиняли стихи, устраивали концерты не только в городе, но и в близлежащих населенных пунктах. Много позже Борис Николаевич тепло вспоминал те дни:

«Страшно интересно было. Я был счастлив. Сцена, гастроли, признание. Все танцплощадки, концерты — везде нас приглашали. Сёла, колхозы... Порой на себе тащили все декорации — но нравилось. Время было такое, веселое. Может, потому что молод был!».

В таком темпе, когда смены на заводе сменялись репетициями в ДК, Киселев прожил два года, пока в его жизни не случился переломный момент. Его будущая жена, на тот момент уже артистка Томского музыкально-драматического театра в «почтовом», Любовь Харитонова привела молодого человека «показаться» главному режиссеру Григорию Владимировичу Спектору.

Киселев на северской сцене. Фото: ТОУНБ им А.С. Пушкина

Тот сразу разглядел талант Киселева. Пригодился и диплом об окончании хореографического училища при ивановском театре. Почти без раздумий Бориса пригласили на сцену: «О работе в театре даже не мечтал. И тут вдруг такое предложение. Предложение невыгодное (зарплата артиста вдвое меньше), но интересное. И я рискнул. И, наверное, не ошибся», — говорил Борис Николаевич.

В первые годы в театре он брался за любую работу, которую предлагали. Одна из первых ролей в музыкально-драматических постановках — носильщик в знаменитой трагедии «Гамлет». Начинающий артист так волновался, что боялся уронить носилки, на которых покоился главный герой.

О первых годах работы в театре Борис Николаевич рассказывал: «Я безропотно шел туда, куда меня посылали. Скажут в хор — иду в хор, скажут в балет — иду в балет. Главный балетмейстер вообще спустя некоторое время заявил, что мной можно „затыкать все дыры“. Мне всё нравилось, всё было интересно. Я влюбился в театр сразу же и навсегда».

Спустя время Киселеву стали давать крупные роли: карьера начала стремительно развиваться. Сам Борис говорил, что и тут ему помог случай: перед гастролями внезапно заболел актер Николай Крыжановский (Заслуженный артист РСФСР — прим. авт.), и за неделю Киселеву дали пять ролей. «Меня шатало от напряжения, усталости и... страха. Но я набирался опыта, входил во вкус», — вспоминал он те дни.

Бешеный темп Киселев выдержал. Ему стали предлагать новые роли: теперь он участвовал в опереттах и музыкальных комедиях. Всего за свою карьеру Борис Николаевич сыграл около 50 ролей. Одна из важнейших в театральной карьере — роль беспризорника Женьки Марока в военном детективе «Черная береза» режиссера Якова Лифшица. За нее Киселев получил в 1970-х годах свою первую награду, диплом Всероссийского конкурса.

За годы своей карьеры Киселев сыграл около 50 ролей. Фото: ТОУНБ им А.С. Пушкина

«Особенность роли была не столько текстовая, сколько его — Женьки — лихое умение танцевать чечетку. Я такими навыками владел, и с этой роли началась моя карьера. Театр с этим спектаклем гастролировал в Кургане, где тогда работал известный врач-костоправ Елизаров. Он прошел за кулисы и сказал: „Ну, таких ног я еще не видел. Сломаете — приезжайте. Я вам заново сделаю“. Дальше были роли и больше, и интереснее, но роль Женьки Марока стала поворотной для меня», — говорил Борис Николаевич.

Работы в театре было очень много, Киселев отдавался ей без остатка — считал, творчество требует самопожертвования. Вокруг сложилась соответствующая атмосфера: режиссеры почти спали в театре, художники порой резали пальцы, стараясь все сделать сами.

Всенародная любовь

Фото: ТОУНБ им А.С. Пушкина

Журналист Сергей Парфенов в журнале «Северский меридиан» писал о первой встрече с актером Борисом Киселевым на сцене: «Я, тогда еще маленький мальчик, которого мама впервые привела в театр, с некоторым равнодушием, свойственным этому возрасту, взираю на происходящее на сцене. Но постепенно игра актеров захватывает мое детское воображение, и я начинаю вникать в смысл спектакля. И вот, когда мое внимание окончательно приковано к сцене, когда мои глаза уже горят радостно в предвкушении чуда, по залу проносится шепот, больше похожий на страстный вздох, и улыбки загораются на лицах сидящих рядом людей: „Киселев!“. Естественно, я не мог остаться равнодушным после такого „представления“ артиста и следил теперь за каждым его шагом, каждым словом. А он шутил, танцевал, пел, и все это делал так легко, непринужденно, я бы сказал, играючи, что с того момента я стал его поклонником».

Многие томичи и северчане старшего поколения, которые еще застали Бориса Киселева на сцене, могут согласиться со словами журналиста. Его самобытность и неповторимость проявлялись в каждом образе, будь то комедия или драма — ему было подвластно все.

В 1970-е годы театр решил представить Киселева к званию «Заслуженный артист РСФСР». Начали собирать документы. Но в комитете при отделе культуры Борису заявили: «Такой молодой артист, а уже заслуженным хочет быть. У нас вон киномеханик в ДК столько лет работает, а и то звания подобного не имеет. Киселев пусть ждет очереди». Он и ждал.

«Заслуженным» Киселев стал в 36. Этому предшествовали пять лет бумажной волокиты и три года учебы в Пермском институте искусств — требование для получения госнаграды. Фото: ТОУНБ им А.С. Пушкина

Не прошло и пяти лет, как его номинировали на новое звание: «Народного артиста России». Его он получил в 1994-м, самым первым в Томской области. Сам Киселев о своем таланте говорил скромно:

«Когда начал сравнивать себя с другими народными артистами, то неловко было как-то, стыдно. Вот они — таланты. Вот за пультом симфонического оркестра — талантливый музыкант. А я…»

При этом томские рецензенты называли Киселева «правдивым актером, великолепно постигающим сложности „легкого жанра“», писали о его мастерстве перевоплощения и умении работать словом. Появления Бориса на сцене ждали с придыханием. Фото: ТОУНБ им А.С. Пушкина

Журналистка Татьяна Ермолицкая писала: «Мне вспоминается детство. Дворец культуры и творчества „Авангард“, куда регулярно привозила свои спектакли „почтовская оперетта“, очередь в кассу и непременный вопрос кассиру „А Киселёв сегодня играть будет?“ Безусловно, в театре были и другие замечательные артисты, но он запоминался всем без исключения, в каждом спектакле, и был настоящим любимцем публики!»

«Три раза возвращался»

Борис Киселев в зрелом возрасте и будучи на пенсии. Фото: ТОУНБ им А.С. Пушкина, Северский музыкальный театр

В немногочисленных интервью Борис Николаевич подчеркивал, что трижды уезжал из Северска: работал в Красноярске, Краснодаре, Баку. Но все равно возвращался к уже ставшей родной публике:

«Помню, приезжает ко мне главный режиссер нашего театра Мильтцер, видит меня, все понимает и говорит: „Поехали обратно“. Три раза возвращался. Тянет сюда. Где родился как актер. Так прикипел душой к нашему северскому зрителю, театру, городу. У нас ведь было много прекрасных актеров, режиссеров. И папа, и мама Лии Ахеджаковой работали у нас. Баландин, Оленин, Кудрявцева. Те, кто потом составили славу московской сцены. Они работали у нас, в Северске. Не знаю — по своей ли воле, но работать в закрытом городе считалось достойным», — говорил Киселев.

Северский театр, которому Киселев посвятил почти пятьдесят лет своей жизни, хранит память о народном артисте. Фото: Северский музыкальный театр

Народного артиста Бориса Киселева не стало в 2016 году. Продолжает актерскую династию его дочь Оксана Киселева, она работает в московском театре им. Маяковского.

