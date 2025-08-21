18+
Люди из А-Томска: как сибирский город стал одним из центров атомного проекта

Ровно 80 лет назад, 20 августа 1945 года в СССР был создан Специальный комитет по использованию атомной энергии. Это стало точкой отсчета для всей атомной промышленности страны. А Томская область — одной из площадок ее развития.

Люди из А-Томска
80 лет атомной промышленности
В нашем совместном с Сибирским химическим комбинатом спецпроекте-стенгазете, посвященном этой дате, рассказываем, кем были люди, которые работали на предприятии в годы его становления. Как складывалась их жизнь в «почтовом ящике» — именно так в первые десятилетия работы в быту назывался закрытый город, который мы знаем сегодня, как Северск. Как его жители отдыхали, дружили и о чем мечтали?

Пятый почтовый

Строительство корпусов комбината в Северске, начало 1950-х
Фото: из архива СХК

Постановление Совета министров СССР «О строительстве Зауральского машиностроительного завода» — будущего СХК — было подписано 26 марта 1949 года. Немногим ранее была выбрана площадка под будущее строительство секретного комбината — близ Томска, в устье реки Большая Киргизка.

Ровно через две недели, 6 апреля 1949 года выходит приказ о создании Управления строительства №601. Новый населенный пункт при строящемся неподалеку от Томска предприятии, за возведение которого отвечала эта структура, пока назывался просто «почтовый ящик №5».

Такие «почтовые ящики» были разбросаны по всей стране — на Урале, в Поволжье, Сибири. В томском возводился Сибирский химический комбинат. Его главной задачей было обеспечить оружейным плутонием ядерный щит, который разворачивали в СССР на фоне «холодной войны» с США. Все эти стройки предприятий и прилегающих к ним жилых поселков по стране практически сразу были засекречены. Томск запретили посещать иностранцам в 1952-м, гриф секретности сняли только в 1990-м.

В трудовую коммуну в Томске с конца 1920-х годов присылали для перевоспитания подростков из Москвы, Ленинграда, городов Восточной и Западной Сибири. Это были беспризорники, которых собирали по поездам, вокзалам и рынкам, отмывали, кормили и обучали ремеслу. Непосредственно коммуна «Чекист» была основана в 1933 году, находилась на месте военной части и жилого микрорайона Северска
Фото из фондов МБУ «Музей г. Северска»

Жилой поселок подле СХК строили на месте трудовой коммуны «Чекист». В 1954 г. он получил статус города и был назван «Северск». В открытой переписке «почтовый ящик» в тот период начали называть «Томск-7». В 1990-е Северску вернули его имя, но город так и остался «закрытым», а в 1997 году после присоединения к нему внегородских территорий (пос. Самусь, Орловка, Кижирово, Наумовка и Георгиевка) стал закрытым административно-территориальным образованием.

Попасть в сам Северск можно только получив специальный пропуск: город обнесен ограждением и колючей проволокой, проход на территорию осуществляется через специальные КПП — контрольно-пропускные пункты.

На въезде в город установлена стела с изображением мирного атома
Фото: из архива СХК

Сегодня Северск — самое большое ЗАТО в структуре «Росатома». В нем живет более 100 тысяч человек (хотя при проектировании закладывали инфраструктуру лишь на 30 тыс. жителей). А СХК по-прежнему остается не только градообразующим предприятием, но и крупнейшим инвестором в регионе, третий год подряд удерживая первенство. В прошлом году сумма вложений, привлеченных в Томскую область благодаря комбинату, составила 62 млрд рублей, в 2025-м эта цифра будет еще больше.

Чем занимаются в секретном городе?

Оборудование завода разделения изотопов 50-60-х годов
Фото: из архива СХК

Первоначально задачей советских атомщиков было создать собственное ядерное «оружие сдерживания». Во главе атомного проекта стояли физик Игорь Курчатов, основатель и первый директор Института атомной энергии, «отец советской атомной бомбы», физикохимик Юлий Харитон, легендарный министр Ефим Славский и множество других талантливых ученых, инженеров и управленцев. Задача осложнялась тем, что результатов нужно было добиться быстро — чтобы догнать американцев, продемонстрировавших свои наработки еще в 1945-м, в финале Второй мировой войны бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки.

На достижение успеха были направлены все возможные силы и средства, но разворачивание атомной отрасли в СССР происходило параллельно с непростым восстановлением после войны. Томску, в тот период уже переставшему быть блестящим губернским центром и еще не превратившемуся в нефтяную столицу, повезло стать одной из точек атомного проекта.

Несмотря на то, что СХК обзавелся «персональным» городом, где жили строители и сотрудники комбината, областной центр тоже получил дополнительные возможности от соседства. Начиная от строительства нового аэропорта в Богашево взамен старенького аэродрома на Каштаке и заканчивая «объектами соцкультбыта» вроде Театра драмы, Дворца спорта и даже новой оранжереи Сибирского ботанического сада. Все они были построены «Химстроем», главным северским застройщиком, софинансирование шло через Минсредмаш, профильное «атомное» министерство.

Здания в Томске, которые возводил «Химстрой»
Фото: из архива СХК

После того, как ядерный щит начал все активнее развиваться в сторону «мирного атома», начали меняться и технологии атомного производства. Вместо оружейного плутония все больше требовалось производить топливо для АЭС. Реакторы в Северске один за другим закрыли, последний из них — в 2008-м. Северчане отмечают: в городе после этого изменилась линия горизонта — исчезли охлаждающие градирни.

Как северский горизонт выглядел в 1990-х, когда градирни были еще на месте, и как он выглядит сейчас
Фото: из архива СХК

Люди из А-Томска

Центральный зал реакторного завода СХК
Фото: из архива СХК

Из 13 построенных в СССР реакторов, целых пять работали в Северске. Сибирский химический комбинат был единственным предприятием, которое делало все «под ключ», когда вся производственная цепочка находилась в одном месте. Это стало и концентрацией колоссальных компетенций персонала. Поэтому большая часть работников СХК не имела права выезжать за границу.

Производственный фотоальбом СХК советских времен — страницы из него были рассекречены совсем недавно. Кстати, своей газеты на комбинате в советское время тоже не было — из тех же соображений секретности. Она появилась лишь в 1990 году.
Фото: из архива СХК

Но люди, которые в 1950-е рвались в Сибирь, на одну из главных атомных строек страны, А-Томск, как тогда шутливо называли Северск, были готовы пойти на эти ограничения. Многие из них вполне сознательно жертвовали здоровьем, бытовыми удобствами и готовы были вкалывать на результат. Грязь, стройка, приемка оборудования. Результатом был тот самый ядерный щит. Мотивы, двигавшие многими атомщиками того времени, прослеживаются в их воспоминаниях — для нашего спецпроекта мы прочитали множество таких записок и мемуаров.

Наши герои

Юрий Беляев
Ветеран ХМЗ, исследователь, обладатель премии за разработки времен первого атомного проекта. Внештатный фотограф засекреченного объекта.

Павел Журавлев
Радиолюбитель, инженер, талантливый управленец 45 лет прожил в российских ЗАТО. Яркий представитель поколения строителей атомных городов.

Михаил Карбышев
Ветеран ЗРИ, звезда северской поэтической сцены. Творческий человек, с нуля построивший 25-летнюю карьеру в атомной отрасли.

Георгий Шадинов
Электрик с сердцем летчика. Человек, почти всю жизнь посвятивший атомной промышленности, один из тех, кто стоял у ее истоков в 1950-е годы.

Валерий Легасов
Человек, руководивший ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, известный советский ученый Валерий Легасов начал свою карьеру в Томске-7. Рассказываем, что двигало выпускником «Менделеевки».
Александр Карелин
Выдающийся российский ученый, специалист в области химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов, поработавший заместителем главного инженера СХК.

Валентина Соколова
Почти половина специалистов «Росатома» — женщины. Две из них сегодня работают штурманами на атомных ледоколах. Но в Северске нет ледоколов, поэтому рассказываем историю главного бухгалтера СХК, удержавшего на плаву экономику предприятия в 90-е годы.
Борис Киселев
У Бориса Киселева, актера Северского музыкального театра, жизнь складывалась нетипично. Начав работать на первом в Сибири заводе разделения изотопов, талантливый атомщик внезапно стал любимым артистом северчан.

Михаил Кузнецов
Директор ХМЗ, горячий, но отходчивый самбист, со «свинцового» комбината в Китае попавший на сибирское атомное производство.

Сейчас Северск встречает вторую волну притока специалистов, сравнимую с первой — все благодаря реализации проекта «Прорыв» — стратегического для Госкорпорации «Росатом». Это технологическая платформа, в рамках которой впервые в мире энергию будут получать на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах — опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК). «Разрабатываемые технологии позволят исключить тяжелые аварии на АЭС, вырабатывать электроэнергию без накопления облученного ядерного топлива и многократно повторно использовать его» — отмечается в материалах проекта.

На строительной площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК). На фото — первая часть корпуса реакторной установки — нижний ярус ограждающей конструкции.
Она обеспечивает удержание теплоизоляционного бетона, формирует дополнительный локализующий барьер защиты, который следует за границей контура теплоносителя. На ее поверхности температура должна быть не больше 60 градусов, а радиационный фон фактически равен естественному.
Фото: из архива СХК

Тысячи высококвалифицированных специалистов могут приехать в регион в ближайшие годы, чтобы поработать на ОДЭК и других атомных объектах. Стройка, приемка оборудования — город снова проживает этот опыт.

Но теперь это новая история: про будущее и наращивание доли чистой, эффективной атомной энергетики, рост производства топлива для АЭС и дальнейшего развития.

Мечта и сегодня одно из тех слов, что определяют значение и масштаб всей атомной отрасли. Так же, как вдохновение или гордость. Когда-то атомная отрасль СССР начиналась как ответ на вызовы послевоенного времени. Новая мечта атомщиков — долгая и здоровая жизнь людей за счет чистой энергии атома, передовых методов ядерной медицины, новых материалов и современных цифровых технологий.

