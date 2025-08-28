18+
18+
СХК Росатом атом Карбышев Томск Северск почтовый пятый Атомная энергетика, Город, Люди, Люди из А-Томска

Михаил Карбышев: жизнь нетипичного «атомщика»

Спецпроект
Люди из А-Томска
Как работали, дружили и мечтали жители «почтового ящика» Томск-7
В этом году российская атомная промышленность отмечает 80‑летие. Кем были люди, которые работали на главном атомном объекте Томской области, СХК, в годы его становления и развития? Как складывалась их жизнь в «почтовом ящике»? Как они отдыхали, дружили и мечтали? Рассказываем в нашем совместном с Сибирским химическим комбинатом спецпроекте-стенгазете.

Любое крупное производство аккумулирует самых разных людей. Внимание обычно приковано к первым лицам: управленцы, ученые, инженеры. Но есть и исключения из этого правила.

Михаил Карбышев пришел на «первый объект», как называли тогда завод разделения изотопов СХК, в 1964 году и проработал там почти 25 лет. Это не было классическим «атомным» карьерным треком. Ни высшего образования, ни радиолюбительства за спиной, первая запись о приеме на ЗРИ — в 42. Тем не менее, Карбышев не только успешно проработал на заводе до 67 лет, но и стал местной знаменитостью. Рассказываем, как.

Жизнь до атома

Фото: Мария Аникина

Село Десятово между Шегаркой и Кожевниково — единственный населенный пункт на берегу 20-километровой Десятовки, одной из многих таежных речушек в верховьях Оби. В 1926-м, через четыре года после рождения Миши, в его родном селе насчитывается почти 200 дворов. Тысяча с малым человек, простой крестьянский уклад в непростое время. Миша — самый старший из четырех братьев и сестер, первенец Михаила Ивановича и Евдокии Васильевны Карбышевых, часть дружной семьи.

В школе отмечают художественный талант и музыкальность парня, но надо помогать родителям поднимать младших. Закончив учебу, Михаил поступает счетоводом в колхоз «Вперёд к коммунизму». Но в июне 1941 года эта глава его жизни заканчивается. Мобилизованного сибиряка отправляют писарем в стрелковый полк на Дальний Восток. Советско-японский пакт о нейтралитете сроком на пять лет после боев на Халхин-Голе уже подписан, но в том, что Япония не воспользуется ситуацией и не нападет снова, в СССР не уверены.

В декабре 1942 года, как и многих других сибиряков, Михаила перебрасывают на Западный фронт. Разгар Сталинградской битвы. До февральского перелома остаются считанные дни и потрепанным формированиям требуются новые люди. После учебного батальона в Тамбове Карбышев зачислен рядовым стрелком в 33 гвардейскую дивизию 88-го стрелкового полка. Идут бои за Калач, станицу Цимлянская, город Шахты. Именно там в январе 1943 года 33-я дивизия снова несет большие потери. Михаил тоже тяжело ранен, в шею и в ногу.

Михаил Карбышев в военные годы
Фото: из семейного архива Карбышевых

Карбышев редко вспоминает эти страшные дни. Но перед глазами они стоят до конца дней:

Ах вы, милые мои дружочки! Страшно было видеть вас, лежащих на промозглом снегу, бездыханных с открытыми глазами, устремленными в небо. Вы только что шутили, смеялись, думали - и вот… Мокрый снег лежит на еще теплых губах… А война идёт, как косилка на лугу, и столько она накосила, что не успевают собирать убитых и хоронить, и лежат они на дорогах и на обочинах, из сугробов торчат руки и ноги… Страшно.

Из полевого госпиталя стрелка эвакуируют на дальнейшее лечение в Томск. Его военная история окончена. Подлечившись, в 1949 году 27-летний фронтовик пытается изменить свою жизнь и поступает в Палехское художественное училище.

1948 год, накануне поступления в художественное училище
Фото: из семейного архива Карбышевых

Это логичный выбор для вчерашнего крестьянина. Сельская артель, созданная палехскими иконописцами в первые годы советской власти, успешно совмещает старые навыки и новую эстетику. Но стать пролетарским художником не даст состояние здоровья, из училища Карбышев уйдет. Хотя искать опору в рисовании будет до конца дней.

Загадочная стройка

Михаил Карбышев — начало 1950-х
Фото: из семейного архива Карбышевых

После палехской попытки Михаил ищет себе место в жизни. Искитим, Кожевниково, Шегарка. Там он и познакомится с юной лаборанткой Александрой: «По окончании медучилища меня направили в Шегарку работать. Михаил Михайлович после ранения долечивался, местный, шегарский был, там и встретились. Недолго дружили — поженились и приехали в Томск».

В областном центре ждали съемные углы, работа в самодеятельности и неясные перспективы. Костя, младший брат Карбышева, в тот момент устроился работать на «Томск-7» — так называли загадочную стройку недалеко от города. И довольно быстро позвал родню за собой: в новом, хоть и обнесенном «колючкой» секретном месте обещали обеспечить жильем и работой. Так, Карбышевы решились и после годичного оформления документов в начале 1950-х оказались в атомном «почтовом ящике».

1. Так выглядело строительство первых заводов комбината в 1950-е. Работы начинались с нуля.
2. Управление строительства — будущий «Химстрой» — как и многие другие службы в первое время располагались в обычных деревянных щитовых домах, построенных максимально быстро.
3. Благоустройство не всегда поспевало за работами: приходилось не только решать вопрос со строительством производства и жилья, но и бороться с грязью в городе-стройплощадке
Фото: Архив СХК

Александра
Карбышева

Обеспечение здесь было исключительно хорошее по тем временам. Когда я приехала в 1949-м учиться в Томск, карточки только что кончились, но были очереди за всем, даже за хлебом. А здесь — заходишь в магазин, а там стоят баночки «Сгущённое молоко» .

Но жить молодой семье все еще было негде. Михаил оформился в пожарную охрану Томска-7 и, одновременно, музыкальным работником в свежепостроенный деревянный клуб «Родина». Там, в гримерке за зрительным залом на несколько лет и устроилась молодая семья. Привезенная из Шегарки односпальная металлическая кровать, стол с плиточкой и гвоздь для одежды в стене составили нехитрую обстановку.

Клуб «Родина». Начало 1950-х годов. Бонусом к гримерке оказалась возможность смотреть в клубе все киноновинки.
Фото клуба: vseverske.info
Иллюстрация: Томский Обзор
Александра
Карбышева

Купишь мяса кусочек, сегодня приготовишь, а то, что останется — в матерчатый мешочек, в узелок (целлофана-то еще не было), и под холодный кран. На завтра приготовить, чтобы не пропало. Вот так и жили, никаких холодильников тогда не было.

Музыкальный работник клуба «Родина» и его жена Александра. Начало 1950-х
Фото: Архив семьи Карбышевых

Десять лет в строящемся Томске-7 не были простыми: жилье и инфраструктура не успевали за растущими потребностями города и его жителей. После гримерки в клубе были комната с подселением, потом своя комната, и только потом, наконец, своя отдельная квартира. «Когда у нас родился Серёжа, я сразу вышла на работу. Декретный отпуск ведь тогда, даже с родами, был всего 70 дней, — вспоминает Александра Савельевна. — Да и зарплата у мужа маленькая, а у меня ещё меньше. Когда я вышла, муж делал всё. Дома оставался с трёхмесячным ребёнком, борщ варил, картошку жарил».

Карбышевы в Северске
Фото: Архив семьи Карбышевых

После места худрука в «Родине» поработал в ДК им. Н. Островского, педагогом в школе № 85. Творческого работника знал практически весь город.

ДК им. Островского в Северске
Фото: Архив СХК

Он не только учил других, но и сам играл — на семиструнной гитаре, фортепиано, аккордеоне, балалайке. В автобиографии определял себя, как «дирижера-хоровика». Но зарплаты на комбинате были ощутимо выше, и в 1964 году Карбышев в очередной раз поменял свою жизнь.

Поэт-атомщик

Завод разделения изотопов, на котором работал Карбышев
Фото: Из архива СХК

Начинать новую карьеру в 40 с лишним всегда непросто. У творческого Карбышева, несмотря на отсутствие инженерного бэкграунда, получилось. Его бывший шеф, Геннадий Ковган позднее вспоминал: «В наш 47-й цех он пришёл на должность оператора-комплектовщика спецучёта. Особая сложность этой работы заключалась в том, что товарная продукция должна была в весе строго соответствовать допустимым нормам. Если граммов не хватало, собирали комиссию для разбирательства. Так что это был очень ответственный и напряжённый труд».

После того, как Михаил перешел на СХК, Карбышевы решились на второго ребенка. «Каждый год ездили в Томск, в городской сад, в цирк, в театр, во Дворец Спорта, когда он открылся. Ходили в коллективные походы. Когда у нас стали открываться кинотеатры, обязательно смотрели новые фильмы — артистов всех знали по именам, если не по отчествам», — вспоминает Александра Савельевна культурную жизнь того времени.

Дворец спорта в Томске, как и Театр драмы, куда ездили Карбышевы, были построены при участии Минсредмаша СССР — министерства, управлявшего атомной промышленностью. Возводил объекты «Химстрой» — крупнейший главк на территории региона, главный застройщик Томска-7, будущего Северска.
Фото: Открытки 1970-х

В начале 70-х, после реорганизации диффузионного производства, Карбышева перевели в аппаратчики. Несмотря на ранение, Михаил не стал оформлять инвалидность (он получит корочки сильно позже, в 1990-х, уже уйдя на пенсию). Работая, поблажек не просил, правда, коллеги сами обеспечили ему некоторые послабления. «Дело в том, что если у аппаратчика был 6-й разряд (а у Карбышева был 6-й), он должен был обслуживать одновременно три рабочих места, а Михаилу Михайловичу определили только одно, и никуда его больше не дёргали», — объяснял Ковган.

Для творческой жизни оставались вечера и выходные. Однажды, готовя песню к юбилею города, Карбышев понял, что подходящего текста не находится. Так, уже за 50, он попробовал себя в еще одном деле. Опыт оказался удачным - начинающего поэта заметили томские композиторы Владимир Лавриненко и Геннадий Черненький.

Карбышев на выступлениях
Фото: Архив семьи Карбышевых
Юрий
Малышев
друг поэта

Выйти Карбышеву на большую поэтическую дорогу помог случай, до которого большая часть его стихов оседала в письменном столе, в аккуратно сложенных папках.

Произошло это в 1979 году, когда на строящийся нефтехимический комбинат с творческой командировкой приехала из Москвы группа советских поэтов и писателей во главе с Виктором Боковым. Узнав об этом, Михаил Михайлович заранее нашёл местечко в первом ряду зала, рядом с начальником Управления «Химстрой» Петром Георгиевичем Пронягиным.

В заключение выступлений поэтов и писателей Виктор Боков обратился к собравшимся зрителям с вопросом: «Я полагаю, что в вашем многотысячном коллективе строителей такого гиганта наверняка есть свои поэты?». Тут же последовал ответ Пронягина: «Конечно, есть. Рядом со мной сидит наш самобытный замечательный поэт Миша Карбышев».

А Михаил только этого и ждал. Вскочив с места, он вихрем взлетел на сцену и без всякого предисловия прочитал пародию на стихи Бокова «Я назову тебя зоренькой, только ты раньше вставай…». Обескураженный Боков обхватил Карбышева, стал тискать в своих объятьях и попросил почитать ещё что-нибудь. Миша прочитал ещё три стихотворения, одно из которых – «Отец жалел коня» – вызвало шквал аплодисментов и восторг со стороны москвичей.

Боков пригласил Карбышева на следующий день в Дом учёных города Томска с подборкой стихов. Вскоре в газете «Труд» появилась большая статья Бокова о замечательном сибирском поэте Карбышеве, а сам он получил приглашение из Союза писателей СССР в творческую командировку.

Выступление в книжном магазине Северска, 1987 год
Фото: Архив семьи Карбышевых

В столице сибирский поэт познакомился с секретарём Союза писателей Сергеем Михалковым, главными редакторами журналов «Москва», «Наш современник» и газет «Известия», «Труд» и «Комсомольская правда». В «Наш современник» взяли большую подборку из четырнадцати стихотворений Карбышева.

Писатели, побывавшие на памятной томской встрече, дали рекомендации для вступления в Союз писателей. Приём затянулся до 1984 года в силу того, что у претендента «не было издано ни одной книги стихов». Но после того, как в Западно-Сибирском книжном издательстве вышел сборник стихов Михаила Карбышева «Характеры», корочки Союза ему наконец-то выдали.

Человек сцены

Карбышев любил и умел выступать, всю жизнь оставался человеком сцены
Фото: Архив семьи Карбышевых

При жизни крестьянина, дирижера, оператора-комплектовщика спецучёта с «первого объекта» и поэта вышло 14 книг стихов и прозы. Он продолжал рисовать и регулярно выступал с «сольниками» из стихов, музыки, воспоминаний о деревенской жизни, шуток и пародий перед горожанами. На сцене жил — без фальши и с настроением.

А потом были любимые огород и баня. Сибирский снег, в который он нырял после парилки. И наконец, его архив, который после того, как 11 марта 2007 года Михаила Карбышева не стало, семья передала в областной краеведческий музей.

Все материалы спецпроекта

Люди из А-Томска: как сибирский город стал одним из центров атомного проекта

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Ростелеком» автоматизировал передачу показаний тепла и воды в томской новостройке

22 августа 2025
Томские новости

Четыре «дома за рубль» выставили на торги в Томске

15 августа 2025
Томские новости

В ремонт томского стадиона «Темп» вложено около 50 млн рублей

18 августа 2025
Томские новости

Экспертиза одобрила проект строительства акватермального комплекса на юге Томска

12 августа 2025
Томские новости

«Мы очень надеемся разгрузить пробку на Шегарском тракте» — организаторы «Праздника топора»

14 августа 2025
Город

Туда, куда нельзя. Что показывают и рассказывают на экскурсии «Посторонним вход запрещен» в Томском худмузее

27 августа 2025
Томские новости

Томичей приглашают на субботник в Михайловской роще

31 июля 2025
Томские новости

Двести тысяч на идею. Томским выпускникам выплатят по 200 тысяч рублей за стартапы в рамках конкурса «Стартап как диплом»

12 августа 2025
Томские новости

Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по корпусам ТПУ

12 августа 2025