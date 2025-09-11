Легасов. От девяти дней одного года до Чернобыля

11 сентября 2025 / Томский Обзор

Спецпроект Люди из А-Томска Как работали, дружили и мечтали жители «почтового ящика» Томск-7

Человек, руководивший ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, известный советский ученый Валерий Легасов начал свою карьеру в Томске-7.

На он отправился сразу после окончания в 1950-х химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, главного поставщика «атомных» кадров в стране. Как подающий большие надежды выпускник столичного вуза попал в «почтовый ящик» и что помогло ему стать одним из ведущих ученых своего времени? Разбираемся в нашем материале.

Герой сериалов

В 1980-е имя Валерия Легасова внезапно стало известно не только ученым и партийным функционерам. Именно он, первый заместитель директора института атомной энергии им. И.В. Курчатова, отправился в апреле 1986-го на место только что произошедшей в Чернобыле аварии. В результате, пробыл там дольше многих, получив дозу облучения, вчетверо превышающую предельную норму.

Через несколько месяцев именно Легасов докладывал об аварии на специальном совещании МАГАТЭ в Вене. Экспертов из разных стран его выступление поразило своей подробностью, наглядностью материалов и откровенностью изложения. Газета «Известия» писала: Валерий Алексеевич вошел в десятку самых популярных ученых мира 1986 года.

Следующие два года прошли для ученого в борьбе с последствиями облучения и тяжелой депрессией, попытках реализовать идею по созданию Научно-исследовательского центра по проблемам промышленной и ядерной безопасности и принять тот факт, что в собственном институте можно стать жертвой интриг и зависти. В 1988 году Легасова не стало — он ушел из жизни сам, поразив и недоброжелателей, и друзей.

При жизни его вычеркнули из списков награждаемых за ликвидацию аварии. Официальное признание пришло много позже. А несколько лет назад Легасов снова оказался на слуху: теперь как герой сериала HBO и художественного фильма о Чернобыльской аварии. Но как выглядела жизнь Легасова до этих событий и что сформировало неординарного человека?

Новый устав

1943 г. Семья Легасовых вернулась из эвакуации Фото: Из семейного архива Легасовых

Валера Легасов родился в 1936 году в Туле. Его отец был партработником, организатором партизанских отрядов. Мать работала в «Курской правде». В 1946-м Легасова-старшего ждал карьерный рывок: его направили в аппарат ЦК КПСС в Москве. Там Алексей Михайлович и работал до 1985 года. Поэтому Валера заканчивал столичную мужскую среднюю школу №56 — тогда образование еще было раздельным. Она была известна в городе под названием «первая советская» — ее открыли после 1917 года. Школа была переполнена. По семь классов в параллели, по 40 с лишним учеников в классе.

Приятель Легасова В. Кузнецов вспоминал: «В чем он был подлинным лидером, на голову превосходящим всех, не только сверстников, но и учеников старших классов и учителей, так это в общественной деятельности. Не случайно его избрали секретарем комитета ВЛКСМ школы еще в восьмом классе. Для нашей школы это был беспрецедентный случай. Руководить восьмикласснику ребятами из 9-х и 10-х классов в те времена доставалось очень редко. Его мозг буквально фонтанировал идеями и неожиданными предложениями. Многие интересные и полезные начинания, которыми в те годы прославилась в Москве 56-я школа, были придуманы Легасовым».

1. В. Легасову шесть лет. 2. В школьные годы Фото: Из семейного архива Легасовых

Закончил школу парень с золотой медалью и лучшим выпускным сочинением среди однокашников. Правда, мог бы и не закончить. Как секретарь комсомольской организации школы, Легасов-младший написал для нее более демократичный устав и затеял реформы.

В. Кузнецов школьный приятель В. Легасова Эти его порывы были пресечены на корню. Валерию пришлось объяснять свою позицию и у директора школы, и на комитете комсомола. Это был жестокий урок, который преподала ему жизнь. Хотя Легасов никогда не стремился к публичности, не любил выделяться, но честолюбие его было задето. Мне он рассказал, что понял свою ошибку после ночного разговора с отцом, который сказал ему, что какие бы реформы он не придумал для комсомола, люди-то оставались все те же, и желанного эффекта он бы ни за что не получил.

От неприятностей будущего ученого спасло то, что разбирательство произошло уже после смерти Сталина, поздней весной 1953-го. За «реформатора» вступился директор школы и дело замяли.

Студент с медалью

РХТУ им. Д. Менделеева Фото: https://pastvu.com/p/934398

В «Менделеевку» Легасов попал почти случайно. Маргарита, его жена, вспоминала, что первоначально Валера, писавший стихи, хотел поступать в Литинститут. И даже сходил на консультацию к мэтру советской поэзии Константину Симонову. Тот посоветовал получить «современную мужскую профессию», а со стихами подождать.

«Валерию не нравился его почерк и ему казалось, что он не сможет одолеть большой объем заданий по черчению в техническом институте, поэтому он искал такой вуз, где черчения было бы меньше», — вспоминала жена Легасова Маргарита. Стране нужны были кадры для зарождавшейся атомной промышленности, буквально недавно был создан инженерный физико-химический факультет РХТУ. Черчения на нем, действительно, было меньше. Так что судьба Легасова оказалась решена.

Факультет, на который он попал, готовил специалистов, которые должны были уметь разделять изотопы, работать с радиоактивными веществами, добывать уран из руды, доводить его до нужных кондиций и делать ядерное топливо. После чего перерабатывать ОЯТ, чтобы выделить то, что способно принести пользу (например, в медицине), а опасные компоненты — «компактировать и захоронить». Что двигало тогда им и его однокашниками, кроме желания получить профессию?

Валерий

Легасов Все понимали, что учеба вроде бы должна быть главной заботой… Но почти каждый из нас ощущал некоторую неудовлетворенность и беспокойство. Как же так, без нашего непосредственного участия кругом разворачиваются грандиозные события, страна восстала из послевоенного разора и начала реализовывать программу созидания в невиданных доселе масштабах. В 1954 г. в «Правде» коротенькое, но потрясающее сообщение ТАСС о сооружении в г. Обнинске первой в мире атомной электростанции. Началась мирная ядерная эпоха. В этом же году на Восток двинулись первые эшелоны целинников на освоение необъятных просторов Казахстана, Хакассии, Алтая. Началось строительство Братской ГЭС, знаменитого Запсиба. Казалось, что даже воздух вокруг нас был каким-то упругим и гнал нас куда-то, где что-то задумывают, строят, действуют. Трудно было ограничивать себя учебой, отложив на несколько лет участие в происходящих вокруг событиях. Желание найти форму личного участия в начинаниях страны сейчас, немедленно росло и накапливалось.

Результатом этих поисков стало возникновение движения студенческих стройотрядов. Легасов принял в нем самое непосредственное участие. Целинная эпопея принесла навыки работы с разношерстными командами и первую медаль — «За освоение целинных земель».

Когда дал слово

1. В. Легасов 2. Его супруга М. Легасова.

3. Советский плакат

4. На СХК, 1950-1960-е г.г.

5. ДК им. Островского, г. Северск, фото 1950-х г.г. Фото: Из архива СХК, из книги М. Легасовой «Академик Валерий Алексеевич Легасов»

Дипломировался Легасов в отделении молекулярной физики ИАЭ им. И.В. Курчатова. После защиты академик Исаак Кикоин предложил завтрашнему выпускнику остаться в институте и готовиться к экзаменам в аспирантуру. Но Легасов уже дал слово друзьям по «Менделеевке» отправиться на СХК.

Валерий

Легасов Мы с товарищами договорились какое-то время поработать на одном из заводов атомной промышленности с тем, чтобы иметь некие практические навыки в той области, которая потом будет предметом наших исследований. Я был как бы агитатором, лидером этой группы людей, и мне было неловко принять предложение об аспирантуре. И я уехал в Томск, где пришлось участвовать в пуске одного из радиохимических заводов. Это был очень живой и интересный период времени, вхождение в практику молодого человека

Его знакомый, доктор физико-математических наук, профессор Николай Бабаев, в то время как раз был сотрудником Кикоина и свидетелем горячих студенческих дискуссий «группы Легасова» по «томской» теме. Вот как Бабаев вспоминал прощальные посиделки у Валерия:

В положенное время я приехал к его дому на Кутузовский проспект, где в холле уже толпились студенты. Я познакомился с отцом Валерия и женой — Маргаритой Михайловной. Проводы продлились до полуночи. Пожав каждому руку, я пожелал им счастливого пути и успехов в работе. Было понятно, что группа выпускников подключена к строительству радиохимического предприятия и позже — к получению плутония.

Группа отправилась в Сибирь — на «A-Томскую базу» — как называли ее тогда атомщики между собой, где как раз Николай Троценко, позже ставший ведущим научным сотрудником РНЦ «Курчатовский институт», писал, что эта поездка стала для всей компании ликбезной технологической школой. А для Легасова создала «могутный потенциал его фундаментальных академических знаний».

Строительство СХК, 1950-е г.г. Фото: Из архива СХК

Николай

Троценко На склоне прожитых лет я тоскую по тем временам, как по самой счастливой поре своей жизни. Очень ярко вспоминаются домашние посиделки в квартире Валерия на Коммунистическом проспекте г. Северска. Каждый вечер после трудового дня мы собирались для проработок технологических решений пускового объекта №15 (радиохимического завода). Была четкая задача сделать так, чтобы, не дай Бог, в чем-то промахнуться. И надо было видеть, как же радовался Алексеевич (его уже тогда так называли за кладезь мудрости) по-настоящему успешному открытию нового пути. Его умеренные высочайшего класса остроумия и вкуса шутки всегда были направлены на свершение самых серьезных дел. Это домашнее тепло (иногда с «сугревом») соединяло нас в дружеское согласие. Мы гуляли среди ночи по городу, пели песни, и когда на нас обращала внимание милиция, то Валера, защищая, забавно представлял нас стражам порядка как ярких звезд атомного Проекта, которые завтра же отправляются в Танжер — мол, пусть отдохнут, они этого заслуживают. В мирном свете улыбок мы гуляли по набережной Томи до восхода солнца.

В ночных бдениях, отмечал Троценко, озвучивалось бесчисленное множество самых интересных фундаментальных и прикладных физико-химических идей, «а главное — надежд на их реализацию, что держало и привязывало к жизни».

Противоречия для Легасова были основой созидания и движения к совершенству, уверен Николай Михайлович: «Четко помнится: в голову уже тогда приходила ясная мысль — передо мною будущий академик! При силе и глубине логики в общении меня пленяло в нем отсутствие какой бы то ни было рисовки. В дискуссиях он умел не только говорить, но и слушать с неподдельным юношеским интересом, но так умеют и другие. Его отличало то, что он живо включался в дело, входя во все детали, нетерпеливо ждал нового результата, не оставляя в покое всех своих друзей».

Легасову хотелось подражать. Неординарная внешность, нестандартный облик: «Не зря иностранные гости, глядя на его фотографии, собранные мною, задавали вопрос: «Кто это с таким одухотворенным лицом?», — рассказывал Троценко.

Весной 1962 г. Легасов приехал из Томска в отпуск, в Москву. Жена вспоминала: «Мы были молоды, ждали второго ребенка, ходили в театры. Однажды в кинотеатре «Россия» смотрели фильм М. Ромма «Девять дней одного года» с участием Алексея Баталова. Мы учились в одном институте, оба хорошо поняли фильм, и по пути домой я спросила: «А у вас на комбинате могут быть аварии, опасности?» С чисто молодой мужской самоуверенностью он ответил: «Нет, вряд ли. Это же просто фильм!»

«Девять дней одного года» 1960-е годы. Герои фильма — молодые физики-ядерщики. Оптимист-экспериментатор Дмитрий Гусев и скептик-теоретик Илья Куликов друзья, влюблённые в девушку-физика Лёлю. Гусев возглавляет научные изыскания, начатые его учителем Синцовым, который в результате эксперимента получил смертельную дозу радиации. Облучён и Гусев. Врачи предупреждают об опасности, но, понимая важность своей работы, учёный продолжает опыты на термоядерной установке. Он обращается за помощью к Куликову, веря, что находится на пути к научному прорыву. При проведении успешного эксперимента, Гусев получает новую дозу облучения. Он скрывает это ото всех, даже от ставшей его женой Лёли. Та неверно истолковывает его замкнутость и отчужденность в семейной жизни. Гусев борется за жизнь и настаивает на проведении ему операции по пересадке костного мозга.

Фильм оказался не просто фильмом. Вскоре Легасов и еще ряд инженеров из группы выпускников получат в Томске достаточно большие дозы радиации при разгрузке облученных блоков. Коллега и друг Валерия по работе в «почтовом ящике», Владимир Климов, с 1962-го по 1992-й, практически, как Гусев, боролся с полученным в результате инцидента миелолейкозом.

В Москву!

Легасов не только работал, но и продолжал учиться: сдал кандидатские экзамены, получив приглашение на работу на кафедру философии Томского политеха. Но конечно, молодого ученого манил другой путь.

Троценко считал: «Уход Валерия Алексеевича с комбината был неизбежен. Жизнь требует непрерывного движения. Надо было учиться дальше, углублять фундаментальные знания. И Валерий принимает приглашение академика И.К. Кикоина поступать к нему в аспирантуру в ОПТК (отдел приборов теплового контроля), где в свое время выполнил блестящую дипломную работу. Я поставлял из Томска в Москву (институт И.В. Курчатова) необходимую документацию, чтобы дать ей организационный ход. В скором времени все свершилось».

После в ОПТК, уже с помощью Легасова, начали поступать и другие участники А-томской компании.

В конце 1962-го Легасов уже был в Москве. Талантливому аспиранту было предложено изучать коррозию металлов в технологических средах фторидного процесса. Осенью 1963 г. стало известно, что за океаном Нилом Бартлеттом в 1962 г. впервые получено первое истинно химическое соединение благородных газов. Легасов чувствовал перспективу в новом направлении.

Он оставил уже утвержденную тему и включился в открывшуюся для уникальных исследований огромную область. Менее чем через год Легасов подготовил уникальную диссертацию. Под его руководством была создана научная школа химии благородных газов. А результаты работ в мировой науке начали называть «эффект Бартлетта — Легасова». Вскоре Легасов защитил кандидатскую, затем докторскую, и в начале 1970-х стал заместителем директора ИАЭ им. И.В. Курчатова.

До Чернобыльской аварии оставалось чуть больше десяти лет.

Вместо эпилога

Лев Феоктистов, академик РАН: «В.А. Легасову был присущ редкий дар — стратегическое мышление, он умел видеть проблему в целом и оптимизировать ее отдельные звенья, строить достоверный прогноз».

Николай Троценко, друг и коллега В. Легасова: «Я очень сожалею, что ему не удалось написать задуманный им учебник по химии. Мне представляется, что в лице В.А. Легасова мы потеряли химика мирового класса. Он действительно был нашим научным и идейным вдохновителем до последних дней своей жизни. Сбылись многие его предначертания как прикладные, так и фундаментальные».

Использованы материалы и фото из книги М. Легасовой «Академик Валерий Алексеевич Легасов», 2-е изд. 2014 г.